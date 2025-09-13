به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نوبخت پیش از ظهر شنبه در شورای اداری شهرستان گفت: دیدگاه توسعهمحور و عملگرایانه استاندار مازندران، شتاببخشی به پروژههای مهم مرکز استان را به دنبال داشته است.
فرماندار ساری در ادامه به پروژههای نیمهتمام در حوزه راه اشاره کرده و افزود: در دیدار اخیر با وزیر راه و شهرسازی، موضوع پروژههای ناتمام راهسازی مطرح شد و وزیر محترم قول داد تا اعتبارات لازم از منابع ملی تخصیص یابد.
نوبخت همچنین به پروژه حساس پل سهراه جویبار اشاره کرد و توضیح داد: این پروژه که یکی از نیازهای فوری و حیاتی برای رفع مشکلات ترافیکی در منطقه است، هماکنون ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امیدواریم با تخصیص اعتبار بیشتر و تلاش بیشتر پیمانکاران، در آینده نزدیک به بهرهبرداری برسد.
وی سپس از تکمیل ۲۲۱ پروژه عمرانی در مرکز استان خبر داد که با سرمایهگذاری بیش از ۱۴ هزار میلیارد ریال در این شهرستان اجرایی شدهاند. این دستاوردها نتیجه همدلی و همکاری مؤثر مسؤولان در راستای پیشبرد اهداف توسعهای است.
فرماندار ساری همچنین به ادامه پیگیریهای دولت برای پروژههای کلیدی دیگر، از جمله طرحهای زبالهسوز و مجتمعهای آبرسانی در نیمه دوم سال جاری اشاره کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از نخبگان و فرهیختگان استان دعوت کرد تا در انتخابات شوراهای اسلامی حضور فعال داشته باشند و گفت: ساری برای برگزاری انتخاباتی با حضور حداکثری مردم و در کمال شکوه آمادگی کامل دارد.
نوبخت در پایان سخنان خود با اشاره به اهمیت بازگشایی مدارس، اظهار داشت: مدارس به عنوان پایگاههای پرورش نسل آینده، باید در جهت گسترش فرهنگ صلح و همبستگی ملی برای ایران آباد و آزاد، گام برداریم.
