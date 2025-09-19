مجوز مطالعات فاز دوم طرح «حرم تا حرم» در استان سمنان صادر شد

محمد جواد کولیوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند اجرای پروژه مهم راهسازی حرم تا حرم، تاکید کرد: بعد از فاز اول این طرح در استان سمنان شامل گرمسار تا سمنان، فاز دوم آن از سمنان تا شاهرود نیز مجوز گرفته است.

وی با بیان اینکه این طرح فعلاً در مرحله مطالعات قرار دارد، افزود: مجوز انجام مطالعات این طرح اخیراً صادر شده است.

استاندار سمنان با اشاره به بروز برخی نگرانی‌ها در شاهرود توضیح داد: برخی می‌گویند که حرم تا حرم قرار است از ۴۰ کیلومتری شاهرود عبور کند در صورتی که این طرح اصلاً در مرحله اتمام مطالعات هم قرار ندارد و به تازگی مرحله مطالعات آن صورت گرفته است.

کولیوند با بیان اینکه چطور درباره کیفیت و کمیت اجرای طرحی که در حال مطالعه است می‌توان سخن گفت، ابراز داشت: مردم شهرستان‌های استان سمنان توجهی به این مسائل نداشته باشند و اجازه بدهند تا مطالعات این طرح در بخش سمنان تا شاهرود انجام شود.

وی با بیان اینکه تمام تلاش ما این است که یک پروژه بسیار خوب را در استان سمنان داشته باشیم، افزود: مطالعات این طرح در مقطع سمنان تا شاهرود به محض اینکه انجام شود مراحل دیگر طرح حرم تا حرم هم اجرایی خواهد شد

استاندار سمنان با بیان اینکه این طرح تأثیر بسزایی در کاهش تصادفات جاده‌ای در استان خواهد داشت، گفت: اجرای این طرح همچنین می‌تواند در صنعت گردشگری و حمل و نقل کالا و… نیز مؤثر باشد.