۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۱

مردم ۵۰ روستای لاریجان در انتظار تکمیل شبکه گازرسانی هستند

آمل- نماینده مردم آمل در مجلس با اشاره به مشکلات روستاهای فاقد گاز گفت: مردم ۵۰ روستای لاریجان در انتظار تکمیل شبکه گازرسانی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجی‌پور ظهر شنبه در حاشیه مراسم افتتاح خط لوله ۱۶ اینچی پلور – لاریجان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پروژه‌ای که امروز شاهد بهره‌برداری آن هستیم از سال ۱۳۹۹ آغاز شد و با تلاش‌های صورت‌گرفته، اکنون از شبکه اصلی تهران به دماوند و فیروزکوه رسیده و پس از عبور از امامزاده هاشم، به بخش لاریجان آمل متصل شده است.

وی افزود: این طرح یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های گازرسانی کشور به شمار می‌رود که تاکنون با پیگیری‌های مسئولان استانی و شهرستانی و همراهی وزارت نفت و شرکت ملی گاز، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای شبکه اصلی و شبکه‌های داخلی آن هزینه شده است.

نماینده آمل در مجلس گفت: انتظار می‌رود این پروژه به سرعت به بخش پایین‌دست لاریجان نیز برسد، چرا که حدود ۵۰ روستای این منطقه همچنان در انتظار گازرسانی هستند. به گفته او، مطالبه اصلی مردم و مسئولان محلی، تسریع در اجرای این بخش از طرح است تا اهالی روستاها نیز از نعمت گاز برخوردار شوند.

حاجی‌پور همچنین از پیگیری‌های مستمر در بخش امامزاده عبدالله و چلاو خبر داد و افزود: جلسات متعددی با مسئولان استانی و ملی برگزار شده و امیدواریم با همکاری استاندار، فرماندار و مجموعه وزارت نفت، این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد.

اجرای پروژه زیرساختی در حوزه گاز

بهنام میرزایی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در این مراسم گفت: اجرای چنین طرح‌هایی بدون همکاری مقامات استانی و تلاش همکاران شرکت‌های بهره‌بردار و مجموعه شرکت گاز استان امکان‌پذیر نبود. این پروژه زیرساختی در اختیار شرکت گاز مازندران قرار گرفته تا خدمات پایدارتر و گسترده‌تری به مردم این استان ارائه شود.

وی افزود: با توجه به توضیحاتی که مدیران اجرایی پروژه ارائه کردند، نیازی به تکرار جزئیات نیست اما باید تأکید شود که مأموریت اصلی شرکت مهندسی و توسعه گاز، ایجاد زیرساخت‌های انتقال برای شرکت ملی گاز است.

وی گفت: این مأموریت شامل احداث خطوط انتقال، ایستگاه‌های تقویت فشار، ایستگاه‌های اندازه‌گیری و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای ذخیره‌سازی گاز در کشور است.

