به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی برومندی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی به خسارت ناشی از قطعی برق به گلخانه‌ها اشاره کرد و گفت: سال گذشته قطعی برق ۱۰ هزار میلیارد تومان خسارت به گلخانه‌های کشور وارد کرد.

وی افزود: برق گلخانه‌ها تا دو ساعت در روز قطع می‌شود و در چاه‌های کشاورزی قطعی برق به ۹ ساعت در روز می‌رسد و این خسارت‌های جبران ناپذیری را به بخش وارد کرده است.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: با دستور وزیر جهاد کشاورزی، تأمین برق چاهای کشاورزی و گلخانه‌ها توسط پنل‌های خورشیدی تأمین خواهد شد و این پروژه در استان‌های مختلف کشور آغاز شده است.