«وقف» سیاست مترقی اقتصادی اسلام برای رفع محرومیت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی مطیعی صبح شنبه همزمان با هفته «وقف» در دیدار با مدیران و اعضای شورای معاونین ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان به میزبانی دفتر خود، «وقف» را یکی از سیاستهای اقتصادی مترقّی اسلام دانست و بر «کاهش فقر» و «افزایش رفاه عمومی» به عنوان مهمترین ثمرات وقف تاکید کرد.
وی با تاکید بر اینکه اقدامات و پروژههای عامالمنفعه ادارهکل اوقاف و امور خیریه باید به اطلاع مردم برسد، گفت: بسیاری از مردم از بسترها و زمینههای وقف اطلاع چندانی ندارند که اگر در این زمینه بویژه در خصوص نوع مشارکت مردم در امر وقف اطلاعرسانی مناسبی صورت بگیرد شاهد توسعه فرهنگ وقف در استان خواهیم بود.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان با بیان اینکه بسیاری از آیات قرآن کریم بهطور غیرمستقیم بر اهمیت وقف تاکید کردهاند، افزود: باقیات صالحات، انفاق و امور خیر موضوعاتی هستند که به نوعی به وقف ارتباط دارند همانطور که در آیه شریفه ۴۶ سوره کهف میخوانیم «الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا ۖ وَالْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّکَ ثَوَابًا وَ خَیْرٌ أَمَلًا» مال و فرزندان، زینت های دنیا هستند اما میتوانند باقیات صالحات باشند، در این صورت بهترین چیز نزد خدا خواهند بود و بالاترین امیدها نیز به آنها بستگی دارد.
وطیعی با اشاره به آیه ۷۶ سوره مبارکه مریم نیز گفت: خداوند متعال میفرماید «وَیَزِیدُ اللَّهُ الَّذِینَ اهْتَدَوْا هُدًی ۗ وَالْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّکَ ثَوَابًا وَخَیْرٌ مَرَدًّا» و آنان که هدایت یافتهاند، خدا بر هدایتشان میافزاید و نزد خدا، پاداش باقیات صالحات بهترین و بازگشت آن نیز دارای برکت بیشتری است.
وی با بیان اینکه قرضالحسنه به جهت ماندگاری و دستبهدست شدن مال، از صدقه بالاتر است گفت: در وقف نیز بههمین گونه است، چراکه برکات و خدمات وقف هم مستمر و دائمی است.
نماینده ولی فقیه در استان سمنان با قدردانی از توجه مردم به انجام وقف و امور خیر اظهار کرد: اصلاح وقفنامهها متناسب با نیازها و مسائل روز در دستور کار ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان قرار گیرد.
مطیعی توجه به امور فرهنگی، تبلیغی و رسانهای در حوزه وقف را حائز اهمیت دانست و گفت: استفاده از وقف در مواکب فرهنگی و رسانهای و ارائه خدماتی در این زمینه، از موضوعاتی است که باید در خصوص آنها فرهنگسازی کرد.
وی با یادآوری شبهات مطرحشده در ادوار مختلف پیرامون وقف تصریح کرد: متأسفانه عدهای تصور میکنند تمام منابع حاصل از وقف صرف مدیریت سازمان اوقاف و امور خیریه میشود که رفع این مسأله، نیازمند تبیین و اقناع عمومی است.
امام جمعه سمنان خواستار مستندسازی و انعکاس اقدامات عامالمنفعه سازمان اوقاف و امور خیریه در نقاط مختلف شد و گفت: اگر مردم بدانند درآمدهای حاصل از وقف در کدام موضوع یا پروژه عمومی هزینه شده است، با رغبت و تمایل بیشتری در صدقه جاریه «وقف» مشارکت خواهند کرد.
مطیعی با بیان اینکه «باقیات صالحات» به معنای کارهای خیری است که ثمرات آن تا روز قیامت برقرار خواهد بود، اظهار کرد: علاوه بر واقفین و خیرین، دستاندرکاران عرصه وقف نیز از برکات آن بهرهمند خواهند شد.
وی با یادآوری ظرفیتهای متنوع اقتصادی و صنعتی استان گفت: باید برای تشویق و ترغیب آحاد مردم بویژه صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی به وقف برنامهریزی شود.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان با بیان اینکه وقف یکی از سیاستهای اقتصادی مترقّی اسلام است که برای رسیدگی به امور نیازمندان و کاهش فقر و محرومیت پیشبینی شده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم از ظرفیتهای متنوع وقف برای افزایش رفاه عمومی در جامعه و کاهش مشکلات مردم بهره بگیریم.
وطیعی همچنین با اشاره به برگزاری قریبالوقوع دومین کنگره ملی ۳۰۰۰ شهید استان سمنان گفت: امیدواریم به سهم خود در برگزاری هرچه باشکوهتر این کنگره نقش ایفا کنیم تا آحاد مردم بویژه نسل جدید با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا شوند.
نظر شما