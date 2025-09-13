به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی پیش از ظهر شنبه در نشست ستاد توسعه نیروگاه‌های خورشیدی استان اظهار کرد: برنامه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر استان تا پایان سال معادل ۵۰۰ مگاوات تعیین شده بود که طی شش ماهه نخست سال جاری، ۲۱۶ مگاوات آن محقق شده و حدود ۵۰ درصد اهداف سالانه تکمیل شده است.

وی افزود: پنج شهرستان به طور کامل یا بخش عمده‌ای از برنامه خود را محقق کرده‌اند، در حالی که برخی دیگر از شهرستان‌ها برای دستیابی به اهداف سالانه نیازمند انجام اقدامات تکمیلی، اطلاع‌رسانی و رایزنی هستند.

زندیه وکیلی تصریح کرد: برخی چاه‌های کشاورزی به دلیل عدم دریافت پاسخ مثبت استعلام آب منطقه‌ای، مشمول تسهیلات بانک کشاورزی نشده بودند که مقرر شد هر چاه دارای انشعاب برق قانونی، استعلام آب مثبت دریافت کرده و امکان بهره‌مندی از تسهیلات نصب پنل‌های خورشیدی فراهم شود.

طرح تشویقی پنل‌های خورشیدی در ساختمان‌های جدید مرکزی به اجرا درآمد

استاندار مرکزی با اشاره به سازوکار تشویقی نصب پنل‌های خورشیدی در ساختمان‌های جدید ادامه داد: این طرح با همکاری مشترک نظام مهندسی ساختمان، شهرداری‌ها و شرکت توزیع برق اجرا شده است.

وی افزود: با اجرای سازوکار تشویقی جدید در استان، متقاضیان ساخت و ساز در صورت نصب پنل‌های خورشیدی، امکان بهره‌مندی از افزایش سطح اشغال ساختمان را خواهند داشت و برق تولیدی پنل‌ها نیز به شبکه سراسری متصل می‌شود.

زندیه وکیلی تصریح کرد: متقاضیان هنگام تهیه نقشه و دریافت پروانه ساخت، متعهد به نصب پنل خورشیدی می‌شوند و در مقابل، از مزایای ضوابط شهرسازی، از جمله افزایش سطح اشغال بهره‌مند خواهند شد.

وی ادامه داد: پس از پایان ساخت و ساز، مهندسین نظام مهندسی و شهرداری‌ها نصب پنل‌های خورشیدی و اتصال آن‌ها به شبکه را بررسی و تأیید می‌کنند تا پایان کار صادر شود.

زندیه وکیلی تاکید کرد: این سازوکار تشویقی علاوه بر کاهش محدودیت‌های انرژی ساختمان‌ها، درآمدزایی برای شهروندان را نیز فراهم می‌کند و تجربه موفق آن به تدریج در سراسر استان گسترش خواهد یافت.

وی گفت: دستگاه‌ها و فرمانداری‌ها موظف شدند نقاط ضعف عملکرد شهرستان‌ها و دستگاه‌های اجرایی را رفع کنند تا برنامه ۵۰۰ مگاوات سال جاری محقق شود و عملکرد مثبت نیز به اطلاع مردم برسد.

استاندار مرکزی گفت: تمام متقاضیانی که زمین دریافت کرده اما اجرای پروژه خود را آغاز نکرده‌اند، موظف به پاسخگویی هستند.

وی افزود: تمامی زمین‌های واگذار شده که پروژه‌های مربوطه در آن‌ها آغاز نشده، باید تعیین تکلیف شوند و متقاضیان موظف به ارائه توضیح برای عدم شروع پروژه هستند.

زندیه وکیلی تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های سال آینده، ارزیابی عملکرد شهرستان‌ها و دستگاه‌های اجرایی منطبق بر تجربیات امسال انجام خواهد شد.

وی گفت: در این راستا، برای سال آینده اجرای ۱۸۰۰ پروژه پیش‌بینی شده است که برنامه‌های مربوطه پیش از اسفند نهایی می‌شوند تا امکان تطبیق با عملکرد سال جاری فراهم شود.

استاندار مرکزی تاکید کرد: هر اقدام با وزن مشخص ارزیابی می‌شود و پروژه‌های کشاورزی، مددجویان خانگی و سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس امتیازبندی بررسی خواهند شد و متقاضیانی که پروژه خود را آغاز نکرده‌اند، موظف به پاسخگویی هستند.

وی افزود: استان مرکزی نباید با ظرفیت‌های بلااستفاده مواجه شود و تمامی اقدامات سرمایه‌گذاران و متقاضیان زمین موظف به پیگیری و تکمیل پروژه‌های خود هستند.