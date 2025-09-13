دستگیری ۵۸۰ متهم جنایی در ۵ ماه نخست سال توسط پلیس آگاهی فراجا

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قنبری، رئیس پلیس آگاهی فراجا با اشاره به عملکرد حوزه جرایم جنایی اظهار داشت: در ۵ ماهه اول نخست سال شاهد کاهش جرایم جنایی، افزایش کشفیات و برخورد قاطع با باندهای سازمان یافته سرقت و آدم ربا یی بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه در این مدت تعداد ۵۸۰ متهم جنایی در سراسر کشور دستگیر شدند، افزود: با اجرای طرح مقابله با سرقت‌های مسلحانه ۸۳۷ فقره سرقت و نیز ۶۵۶ فقره پرونده معوق کشف و همچنین وضعیت حدود ۸۰۰ فقدانی در پروندهای مربوطه مشخص شد.

رئیس پلیس آگاهی فراجا با بیان اینکه از مهمترین اقدامات در این مدت برگزاری ۵ کارگروه عالی بررسی پرونده‌های جنایی می‌باشد که منجر به کشف شدند. تصریح کرد: از مهمترین پرونده‌های مورد رسیدگی و کشف شده را می‌توان به پرونده قتل الهه حسین نژاد، ایلیا ۱۰ ساله در شهرستان رشت، شیدا ۱۵ ساله در شهرستان بابل، قتل خانواده ۵ نفره در استان کرمان، دستگیری ۳ نفر از آدم ربایان پرونده آدم ربایی عبدالقدیر اسلامی (پدر بلاگر معروف آیسان اسلامی) در مازندران اشاره کرد.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و اعزام ۷۰ درصد از نیروها و هدایت پرونده‌های استانی در کنار سایر نیروهای مسلح گفت: اعزام تیم سکا (سگ‌های زنده و جسدیاب) به اماکن مورد حمله قرار گرفته به منظور پیدایش مجروحان و اجساد شهدا از دیگر اقدامات در حوزه جرایم جنایی در این ایام است.

سردار" محمد قنبری" در ادامه خاطرنشان کرد" پلیس آگاهی فراجا با بهره گیری از برنامه‌های عملیاتی منسجم، اقدامات اطلاعاتی دقیق و همکاری مؤثر شهروندان توانسته است از اول سال تاکنون کاهش وقوع جرایم جنایی، افزایش کشفیات پرونده‌های معوق و برخورد قاطع با باندهای سازمان یافته را محقق کند.

وی گفت: این عملکرد نشان دهنده تعهد مستمر پلیس آگاهی به حفظ امنیت و آرامش جامعه است و ادامه طرح‌های عملیاتی و برنامه‌های پیشگیرانه در ماه‌های آینده نیز تضمین کننده ارتقاِ احساس امنیت عمومی خواهد بود.

وی ضمن قدردانی از همکاری مردم، از شهروندان دعوت کرد تا هر گونه فعالیت مشکوک با جرایم احتمالی را از طریق سامانه ۱۱۰ به اطلاع پلیس برسانند تا با اقدامات به موقع امنیت پایدار برای همه حفظ شود.