۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۴

جمع آوری ۱۸۰۰ سند مربوط به دفاع مقدس در خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان جنوبی از جمع آوری بیش از هزار و۸۰۰ سند و مدرک مربوط به دفاع مقدس در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا فلاحی ظهر شنبه در شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بیان کرد: ستاد دفاع مقدس استان با هشت کمیته تشکیل شده و دستورالعمل مربوط به برنامه‌های هفته دفاع مقدس برای همه دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های خراسان جنوبی ارسال شده است.

وی با اشاره به اینکه «ما فاتحان قله ایم» شعار هفته دفاع مقدس امسال است، افزود: در اجرای برنامه‌های هفته دفاع مقدس سال جاری باید از همه ظرفیت هنرمندان استان برای تولید محتوای مناسب استفاده شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان جنوبی با بیان اینکه آمار رزمندگان استان حدود ۲۸ هزار و ۹۶۰ نفر است، افزود: بیشترین آمار رزمندگان در خراسان جنوبی مربوط به آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و بسیج است.

وی بیان کرد: تاکنون بیش از هزار و۸۰۰ سند و مدرک مربوط به دفاع مقدس در استان جمع آوری شده و در حال تدوین تاریخ شفاهی نقش مردم و دستگاه‌های اجرایی استاندار دفاع مقدس هستیم.

فلاحی خاطرنشان کرد: تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس استان, برگزاری نمایشگاه هفته دفاع مقدس در میدان اجتماعات مرکز استان، بیان نقش همه گروه‌های مردم در دفاع مقدس د جنگ ۱۲ روزه، تبیین دستاوردهای وحدت و ایثار در جنگ ۱۲ روزه، نواخته شدن زنگ مقاومت و ایثار اول مهر در مدارس استان، برگزاری مسابقات ورزشی با عنوان جام دفاع مقدس و… از جمله برنامه‌های هفته دفاع مقدس در خراسان جنوبی است

