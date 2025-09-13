جمع آوری ۱۸۰۰ سند مربوط به دفاع مقدس در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا فلاحی ظهر شنبه در شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان بیان کرد: ستاد دفاع مقدس استان با هشت کمیته تشکیل شده و دستورالعمل مربوط به برنامههای هفته دفاع مقدس برای همه دستگاههای اجرایی و سازمانهای خراسان جنوبی ارسال شده است.
وی با اشاره به اینکه «ما فاتحان قله ایم» شعار هفته دفاع مقدس امسال است، افزود: در اجرای برنامههای هفته دفاع مقدس سال جاری باید از همه ظرفیت هنرمندان استان برای تولید محتوای مناسب استفاده شود.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان جنوبی با بیان اینکه آمار رزمندگان استان حدود ۲۸ هزار و ۹۶۰ نفر است، افزود: بیشترین آمار رزمندگان در خراسان جنوبی مربوط به آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و بسیج است.
وی بیان کرد: تاکنون بیش از هزار و۸۰۰ سند و مدرک مربوط به دفاع مقدس در استان جمع آوری شده و در حال تدوین تاریخ شفاهی نقش مردم و دستگاههای اجرایی استاندار دفاع مقدس هستیم.
فلاحی خاطرنشان کرد: تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس استان, برگزاری نمایشگاه هفته دفاع مقدس در میدان اجتماعات مرکز استان، بیان نقش همه گروههای مردم در دفاع مقدس د جنگ ۱۲ روزه، تبیین دستاوردهای وحدت و ایثار در جنگ ۱۲ روزه، نواخته شدن زنگ مقاومت و ایثار اول مهر در مدارس استان، برگزاری مسابقات ورزشی با عنوان جام دفاع مقدس و… از جمله برنامههای هفته دفاع مقدس در خراسان جنوبی است
