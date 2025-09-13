به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی شامگاه شنبه در جلسه شورای هماهنگی حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس که به منظور برنامه‌ریزی برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار شد، با اشاره به تحولات جهانی و منطقه‌ای گفت: هفته دفاع مقدس امسال با مفهوم دفاع دوم همراه شده است. این هفته فرصتی است تا انسجام ملی تقویت شود و ارزش‌های مقاومت و ایثار دوباره بازخوانی شود.

وی در ادامه افزود: با توجه به شرایط ویژه‌ای که در منطقه و جهان حاکم است، ملت ایران با بصیرت و آگاهی در برابر تبلیغات مسموم ایستاده‌اند و روز به روز حقانیت جمهوری اسلامی آشکارتر می‌شود.

حمیدی همچنین بر ضرورت همراه‌سازی نسل جوان با ارزش‌های دفاع مقدس در شرایط جنگ روانی تأکید کرد و گفت: باید برنامه‌هایی نوآورانه، مردمی و متناسب با ظرفیت‌های محلی اجرا شود. برگزاری مراسمی همچون اعزام کاروان‌های دفاع مقدس و تجلیل از پیشکسوتان می‌تواند نسل جوان را بیشتر با فرهنگ مقاومت آشنا کند.

وی اظهار کرد: این اقدامات نه تنها موجب آشنایی نسل جوان با تاریخ پر افتخار دفاع مقدس خواهد شد، بلکه به تقویت روحیه ملی و انسجام داخلی کمک خواهد کرد.

