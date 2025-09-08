به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه جشنواره اصلاح روش‌های آموزشی همزمان با مراسم افتتاحیه رویداد بزرگ تحول در محیط‌های یادگیری از صبح امروز در سالن بین المللی همایش‌های برج میلاد تهران آغاز شد.

ایجاد موقعیت‌های مختلف و گوناگون برای یادگیری یکی از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت آموزش و پرورش در سال‌های اخیر بوده و از جمله شاخص‌های تعالی نظام تعلیم و تربیت در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.

توجه به محیط‌های یادگیری غیر از کلاس درس همچون آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و بازدیدهای برون مدرسه‌ای و اردو از جمله راهکارهای مد نظر برای ایجاد موقعیت‌ها و محیط‌های مختلف یادگیری است.