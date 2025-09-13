حضور سفارت ایران با نمایش فرهنگ ایران در نمایشگاه تسالونیکی

به گزارش خبرنگار مهر، سفارت ایران با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در کشور در هشتاد و نهمین نمایشگاه بین‌المللی تسالونیکی حضور دارد.

این سفارت در پاویون شماره ۱۶، غرفه A۰۲ هشتاد و نهمین نمایشگاه بین‌المللی تسالونکی به نمایش فرهنگ غنی، هنر و اصالت ایران پرداخت و مجموعه‌ای ارزشمند از برجسته‌ترین صنایع‌دستی ایرانی شامل سرامیک‌ها، منبت‌کاری‌های چوبی، مینیاتورها و دیگر آثار را به بازدیدکنندگان نمایشگاه ارائه کرد.

حضور ایران فرصتی بی‌نظیر برای عموم مردم یونان و همچنین بازدیدکنندگان بین‌المللی نمایشگاه بود تا هنر اصیل و ماندگار ایرانی را از نزدیک تجربه کنند. استقبال گرم بازدیدکنندگان، به‌ویژه علاقه‌مندان به هنر و فعالان حوزه صنایع‌دستی، نشان‌دهنده جذابیت و اهمیت میراث فرهنگی ایران در سطح بین‌المللی بود.

حضور فعال رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در هشتاد و نهمین نمایشگاه بین‌المللی تسالونیکی فرصت ارزشمندی برای تقویت همکاری‌های علمی، فرهنگی و دانشگاهی بین ایران و یونان بود. در طول نمایشگاه، رایزن فرهنگی ایران از غرفه‌های مختلف بازدید کرد و جلسات و گفت‌وگوهای سازنده‌ای با نهادهای علمی و فرهنگی، استادان دانشگاه، دانشجویان، پژوهشگران برجسته و مخترعان داشت.

از جمله فعالیت‌های مهم، بازدید از غرفه‌های دانشگاه ارسطو تسالونیکی و دانشگاه ایونیو و همچنین ارتباط با نمایندگان مراکز پژوهشی و علمی یونان بود. این ارتباطات به‌عنوان پایه‌ای اساسی برای توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه‌های تحقیق، آموزش و فرهنگ ارزیابی می‌شوند. بدون شک، این تبادلات متقابل و گفت‌وگوهای مستقیم می‌توانند به تقویت بیشتر روابط دوستانه و خلاقانه بین دو کشور کمک کرده و راه‌های جدیدی برای همکاری‌های علمی و فرهنگی باز کنند.