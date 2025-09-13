تساوی چادرملو و ملوان در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال چادرملو و ملوان در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر امروز شنبه ۲۲ شهریور و از ساعت ۱۷:۳۰ با قضاوت وحید زمانی و در ورزشگاه تختی تهران رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

دیدار تیم‌های چادرملو و ملوان در نیمه نخست با نمایش متعادلی از سوی هر دو تیم دنبال شد. بازیکنان ملوان که از حمایت هواداران خود در ورزشگاه تختی تهران بهره می‌بردند، در چند صحنه موفق شدند روی دروازه حریف خطرساز شوند اما ضربات آنها دقت لازم را نداشت و ثمری به همراه نداشت. در مقابل، چادرملو نیز سعی کرد با استفاده از ضدحملات به دروازه ملوان نزدیک شود، اما مدافعان انزلی‌چی‌ها اجازه موقعیت‌سازی جدی به حریف ندادند.

در جریان این نیمه، داور مسابقه دو بار کارت زرد نشان داد. ابتدا در دقیقه ۳ رضا میرزایی از چادرملو به دلیل خطای خشن با کارت زرد جریمه شد و سپس در دقیقه ۲۳ محمد پاپی از تیم ملوان نیز با دریافت کارت زرد، دومین بازیکن اخطاری این دیدار در نیمه اول بود. این پایان کار نبود و پاپی در اواخر نیمه اول کارت زرد دوم را دریافت کرد و از زمین بازی اخراتج شد که با اعتراض نیمکت ملوان و بازیکنان و هواداران این تیم همراه شد.

در مجموع نیمه نخست با وجود ایجاد موقعیت‌های نصفه‌ونیمه، گلی در پی نداشت تا دو تیم با تساوی بدون گل راهی رختکن شوند و همه چیز به نیمه دوم موکول شود.