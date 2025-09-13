  1. ورزش
ذوب آهن با پیروزی راهی رختکن شد

تیم فوتبال ذوب آهن موفق شد نیمه اول دیدار با مس رفسنجان را با پیروزی پشت سر بگذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال ذوب آهن و مس رفسنجان در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر امروز شنبه ۲۲ شهریور و از ساعت ۱۸ در ورزشگاه فولادشهر اصفهان و با قضاوت مرتضی منصوریان رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان قاسم حدادی فر خاتمه یافت.

تیم فوتبال ذوب‌آهن در نیمه نخست دیدار برابر مس رفسنجان نمایش برتری از خود نشان داد و بارها دروازه حریف را تهدید کرد. شاگردان مهدی حدادی‌فر در دقیقه ۳۴ مزد حملات خود را گرفتند؛ جنان زایموویچ با حرکتی نفوذی از سمت راست توپ را به داخل محوطه جریمه ارسال کرد و امید لطیفی با یک ضربه سر دقیق، نخستین گل بازی را برای ذوب‌آهن به ثمر رساند.

در ادامه باز هم ذوب‌آهن تیم برتر میدان بود و توانست کنترل بازی را در دست داشته باشد. در دقایق پایانی نیمه اول، داور مسابقه در دقیقه ۴۳ به میلاد فخرالدینی بازیکن مس رفسنجان کارت زرد نشان داد تا نخستین اخطاری این دیدار ثبت شود.

در مجموع نیمه اول با برتری ذوب‌آهن به پایان رسید و این تیم با یک گل زده به رختکن رفت.

