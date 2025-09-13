  1. سیاست
ایراد مجلس به آئین‌نامه دولت درباره بیمه پایه

هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس از تصویب‌نامه هیئت وزیران با موضوع «پوشش بیمه پایه برای تمامی جمعیت کشور و نحوه دریافت مطالبات سازمان بیمه سلامت ایرانیان» ایراد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری، نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درباره تصویب‌نامه هیئت وزیران موضوع آئین نامه اجرایی بند الف ماده ۷۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند مذکور را که درباره موضوع پوشش بیمه پایه برای تمامی جمعیت کشور و نحوه دریافت مطالبات سازمان بیمه سلامت ایرانیان است، اعلام کرد.

در بخشی از این نامه آمده است:

«نظر به بند الف ماده (۷۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ که مقرر می‌دارد: «پوشش بیمه پایه برای تمامی جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق بیمه سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل وی از طریق ارزیابی وسع برای حداقل پنج دهک پایین درآمدی به صورت رایگان …»، بنابراین، تبصره ۱۰ ماده (۷) مصوبه که بدون انجام آزمون وسع، دهک افرادی که نتیجه ارزیابی آنها اعلام نشده است را دهک نه (۹) محسوب کرده است از حیث تغییر ترتیبات، قانونی مغایر قانون است.»

متن کامل این نامه را اینجا بخوانید.

