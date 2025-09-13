  1. سیاست
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۵۶

پزشکیان برای شرکت در اجلاس اضطراری سران کشورهای اسلامی به دوحه می‌رود

رئیس‌جمهور کشورمان، دوشنبه برای شرکت در اجلاس اضطراری سران کشورهای اسلامی به دوحه قطر، سفر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان باهدف شرکت در اجلاس اضطراری سران کشورهای اسلامی و حمایت از دولت قطر در مقابل حمله اخیر اسرائیل، دوشنبه (۲۴ شهریور ۱۴۰۴) به قطر سفر می‌کند.

پیش از این سیدعباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم در گفت‌وگویی با اشاره برگزاری اجلاس سران کشورهای عربی و اسلامی در روزهای یکشنبه و دوشنبه (۲۳ و ۲۴ شهریور) در دوحه، اعلام کرده بود: در این نشست آقای رئیس‌جمهور مواضع ایران را به‌صورت جدی و شفاف مطرح می‌کنند. ما بر این موضوع تاکید داریم که وقت عمل رسیده است و دیگر حرف‌زدن کفایت نمی‌کند.

پزشکیان پیش از این در ۱۱ مهرماه سال گذشته برای دیدار رسمی دوجانبه و شرکت در اجلاس مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا، سفری دوروزه به دوحه پایتخت قطر داشت.

رامین عبداله شاهی

