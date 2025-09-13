مسعود کیمیایی صدای«اکتبر ۱۹۰۴» را شنید؛ جزئیات یک روایت موسیقایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی هنری رودکی، ارکستر سمفونیک تهران در آخرین اجرای تابستانی خود، شامگاه پنج‌شنبه و جمعه، ۲۰ و۲۱ شهریور، با اجرای آثاری متفاوت، کنسرت «اکتبر ۱۹۰۴» را با رهبری نصیر حیدریان در تالار وحدت روی صحنه برد.

در این کنسرت که با تکنوازی کلارینت مینلی دانلیان همراه بود، قطعاتی از گوستاو مالر، ولفانگ آمدئوس موتزارت و روبرت شومان پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

کنسرت با اجرای «آداجیو از سمفونی شماره ۵» اثر گوستاو مالر آغاز شد، پس از آن «کنسرتو کلارینت در لاماژور» از آخرین ساخته‌های کامل شده ولفانگ آمادئوس موتسارت که قطعه‌ای نسبتا طولانی به حساب می‌رود با همراهی تکنوازی کلارینت نواخته و مورد تشویق مخاطبان قرار گرفت.

پس از استراحتی کوتاه و در بخش دوم، ارکستر اولین اثر سمفونیک نوشته و ساخته شده توسط روبرت شومان با عنوان سمفونی شماره ۱ در سی بمل ماژور یا سمفونی «بهار» را اجرا کرد.

گوستاو مالر آهنگساز اتریشی، سمفونی شماره ۵ را بین سالهای ۱۹۰۱ تا ۱۹۰۲ ساخته است؛ این سمفونی برای اولین بار در اکتبر ۱۹۰۴ به اجرا در آمده است و همین دلیل انتخاب نام «اکتبر ۱۹۰۴» برای این کنسرت بوده است.

در این ۲ شب هنرمندانی چون مسعود کیمیایی، ابوالحسن داودی، جاوید مجلسی، ناصر رحیمی، بهرام جمالی، مانی جعفرزاده، پانیذ فریوسفی، محمدعلی مرآتی، پوریا اخواص، رضا عسگرزاده به تماشای کنسرت ارکستر سمفونیک تهران نشستند.

محمدرضا کریمی (کنسرت مایستر)، فرزاد صیدی، احسان شامی، عرفان شریف‌زاده، فرمهر حسن بیگلو، هومان جلالت، سینا صالحی، فرید ذاکری، سجاد صالح‌آبادی، آناهیتا عظیمی، سارا قاسمی، کوروش علی‌محمدی، درسا میناسازی، پارسا معین، هورام ترابی، حسن ملکی (ویولن یک)، مونیکا لران، مهوش عسگری، پیمان شامی، عرفان وکیلی، سارا بیرام‌زادگان، موژان میرزایی، علیرضا گلستانه، ملیکا زاده‌محمدی، سینا افتخارنیا، فرناز زندیه، عرفان جاویدنیا، امیر مهزیار قاسمی (ویولن دو)، امین زمان‌خان، پژمان اختیاری، آتنا زنگنه، زهرا عبداله‌زاده، مسعود پوربخت، آریان زمانی، روشا گواهی، فرگل ساکت (ویولا)، مجید اسماعیلی، ماکان خویی‌نژاد، کیانمهر کشاورز، بهرنگ معتمدی، زهرا کتابی، هلیا پورکریمی، روژان فلاح‌بردبار، هستی علیزاده، عرفان فیجان (ویولنسل)، مهدی کلانتری، پروانه انارکی، محمدرضا جبار، آوا پویاکاشانی، کوروش ملکی، نازنین احمدی و ستاره ناموری راد (کنترباس) نوازندگان ارکستر در بخش سازهای زهی را تشکیل می‌دادند.

همچنین ماه‌سیما فلاحی، غزاله میرزازاده (فلوت)، آرین قیطاسی، نازنین احمدزاده (ابوا)، مینلی دانلیان، پگاه ولی‌خانی (کلارینت)، علیرضا متوسلی‌داراب، فرشاد محمدی (فاگوت)، فاطمه یوسفی‌نژاد، روژینا صادقی، هومان باقی، امیرحسین گرگین (هورن)، علی ضرابی، کامیار ماندگاریان (ترومپت)، سپهر عباسی، آرین خدایار (ترومبون)، رامین براتی (ترومبون باس)، دیبا والی (هارپ) و محمدرضا پناهی نژاد (تیمپانی) دیگر نوازندگان ارکستر در این کنسرت بودند.