به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی در دیدار با سفیر تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دو کشور با برخورداری از مشترکات فرهنگی و زبانی، می‌توانند مبادلات تجاری خود را به بیش از یک میلیارد دلار افزایش دهند. ایران، به ویژه استان البرز از ظرفیت‌های بالایی در حوزه‌های صنایع غذایی، دارویی، کشاورزی، دامپروری و تولید قطعات صنعتی برخوردار است و آماده همکاری‌های مشترک با تاجیکستان می‌باشد.

استاندار البرز همچنین به بازدید اخیر سفیر تاجیکستان از شهرک‌های صنعتی این استان اشاره کرد و گفت: البرز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین قطب‌های صنعتی کشور، می‌تواند مکان مناسبی برای سرمایه‌گذاران خارجی، از جمله تاجیک‌ها، باشد.

عبداللهی تصریح کرد: برای ارتقای حجم مبادلات تجاری و ایجاد روابط پایدار، تشکیل کارگروه‌های مشترک اقتصادی و فرهنگی ضروری به نظر می‌رسد.

سفیر تاجیکستان ضمن قدردانی از حسن نیت جمهوری اسلامی ایران گفت: آماده‌ایم برای پیشبرد همکاری‌های ۲ کشور در همه زمینه‌ها اقدام کنیم.

نظام الدین شمس الدین زاده در این دیدار افزود: ایران و تاجیکستان ۲ کشور مسلمان و هم‌زبان با اشتراکات تاریخی و فرهنگی بسیار هستند که این موضوع انگیزه و ظرفیت لازم برای همکاری‌های گسترده را ایجاد می‌کند.

وی افزود: هدف ما تنها رسیدن به حجم مبادلات یک میلیارد دلاری نیست، بلکه ظرفیت‌های موجود می‌تواند زمینه‌ساز رشد فراتر از این میزان باشد.

سفیر تاجیکستان با اشاره به اهمیت تعاملات استانی خاطرنشان کرد: همکاری با استان‌هایی مانند خراسان رضوی و البرز در حوزه تجارت و صنعت می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد.

وی با دعوت از فعالان اقتصادی ایران برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی تاجیکستان گفت: این رویدادها فرصت مناسبی برای شناسایی ظرفیت‌ها، نیازها و جذب سرمایه گذاری‌های مشترک فراهم می‌کند.