  1. استانها
  2. بوشهر
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۰۸

مرزبانان مجاهدان و رزمندگان همیشه بیدار در حراست از کشور هستند

مرزبانان مجاهدان و رزمندگان همیشه بیدار در حراست از کشور هستند

بوشهر- دادستان نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح استان بوشهر گفت: مرزبانان ما مجاهدان و رزمندگان همیشه بیدار در حفظ و حراست از مرزها هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی بیداردل عصر شنبه در دیدار با فرماندهی مرزبانی استان افزود: مرزبانان غیرتمند همواره در راستای برقراری امنیت مرزها با رعایت حفظ شأن و کرامت انسانی و احترام به حقوق مردم و قاطعانه تلاش می‌نمایند.

دادستان نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح استان بوشهر گفت: تعامل سازنده و مطلوب مرزبانی و سایر نیروهای مسلح و سازمان قضائی نیروهای مسلح باعث ارتقا امنیت مرزها گردیده است.

وی تصریح کرد: امروز نیروهای مسلح و مرزبانی با تکیه بر ایمان، تلاش، مجاهدت، شهامت و شهادت‌طلبی در جهت امنیت مردم عزیز جان‌فشانی می‌کنند.

دادستان نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح استان بوشهر گفت: مردم و مرزنشینان قدر زحمات و تلاش‌های صادقانه مرزبانی و سایر نیروهای مسلح را می‌دانند.

کد خبر 6588258

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها