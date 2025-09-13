مرزبانان مجاهدان و رزمندگان همیشه بیدار در حراست از کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی بیداردل عصر شنبه در دیدار با فرماندهی مرزبانی استان افزود: مرزبانان غیرتمند همواره در راستای برقراری امنیت مرزها با رعایت حفظ شأن و کرامت انسانی و احترام به حقوق مردم و قاطعانه تلاش می‌نمایند.

دادستان نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح استان بوشهر گفت: تعامل سازنده و مطلوب مرزبانی و سایر نیروهای مسلح و سازمان قضائی نیروهای مسلح باعث ارتقا امنیت مرزها گردیده است.

وی تصریح کرد: امروز نیروهای مسلح و مرزبانی با تکیه بر ایمان، تلاش، مجاهدت، شهامت و شهادت‌طلبی در جهت امنیت مردم عزیز جان‌فشانی می‌کنند.

دادستان نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح استان بوشهر گفت: مردم و مرزنشینان قدر زحمات و تلاش‌های صادقانه مرزبانی و سایر نیروهای مسلح را می‌دانند.