به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی در نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز که با حضور مقامات قضائی و امنیتی برگزار شد، ضمن اشاره به اقدامات مختلف در راستای حمایت از تولید، به جمع‌آوری ۱۳ هزار ماینر غیرمجاز در استان اشاره کرد.

وی گفت: با توجه به مشکلات ناشی از انشعابات غیرمجاز، نیاز است که این موضوع به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مورد توجه قرار گیرد. این اقدام به کاهش بار بر روی شبکه برق و همچنین جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرقانونی کمک خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز همچنین به اهمیت تأمین انرژی در تحقق رشد اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: برای این منظور، پروژه‌های متعددی در حوزه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش راندمان نیروگاه‌ها در حال اجراست.

وی در ادامه به برگزاری جلسات تخصصی برای بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی اشاره کرد و تصریح کرد: کمیته حمایت حقوقی و قضائی ستاد اقتصاد مقاومتی استان تاکنون ۳۲ مصوبه در جهت حمایت از تولید به تصویب رسانده و جلسات بسیاری با هدف رفع موانع اقتصادی تشکیل شده است.

فاضلی هریکندی در پایان تأکید کرد: دستگاه قضائی در راستای شناسایی مالکان متخلف و برخورد با سوءاستفاده‌های احتمالی آمادگی کامل دارد و به دنبال افزایش جدیت در مقابله با انشعابات غیرمجاز است.