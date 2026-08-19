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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸

«خط سمیع» پرتره‌ای از یک معمار ملی آماده نمایش شد

«خط سمیع» پرتره‌ای از یک معمار ملی آماده نمایش شد

مستند پرتره «خط سمیع» به کارگردانی سعیده پورعلی روایتی از زندگی حرفه‌ای محمدمهدی رئیس سمیعی معمار ملی است که آماده نمایش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم مستند پرتره «خط سمیع» به کارگردانی سعیده پورعلی و تهیه‌کنندگی فرید فیروزی، روایتی از زندگی، اندیشه و کارنامه حرفه‌ای محمدمهدی رئیس سمیعی معمار ملی و از چهره‌های تأثیرگذار در شکل‌گیری و گسترش آموزش معماری در گیلان، آماده نمایش شد.

پروژه «خط سمیع» با نگاهی به سال‌ها فعالیت حرفه‌ای و آموزشی رئیس سمیعی، تلاش می‌کند تصویری از مسیر زندگی، تجربه‌ها، دغدغه‌ها و نگاه او به معماری ارائه دهد؛ روایتی که در کنار خاطرات و گفته‌های او، با حضور و روایت چهره‌هایی از جامعه معماری شکل گرفته است.

در این مستند، معماری تنها به‌عنوان یک حرفه روایت نمی‌شود، بلکه بخشی از زیست و اندیشه رئیس سمیعی است؛ از همین منظر، فیلم با مرور خاطرات و تجربه‌های او، بخشی از مسیر حرفه‌ای و میراث فکری او در حوزه معماری و آموزش را ثبت کرده است.

«خط سمیع» به کارگردانی سعیده پورعلی و تهیه‌کنندگی فرید فیروزی تولید شده است. میلاد بهداد مدیر تولید و دستیار کارگردان، میلاد سرابی مدیر فیلمبرداری، امیرحسین خانی‌پور تدوینگر و ستاره احمدی عکاس و فیلمبردار پشت صحنه این پروژه و صدابرداری این مستند را سمیه عابدین پور بر عهده داشته است.

خانه فرهنگ گیلان به‌عنوان مجری طرح و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان به‌عنوان سرمایه‌گذار، در تولید این مستند همکاری داشته‌اند.

کد مطلب 6921261
آزاده فضلی

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    نظرات

    • علی IR ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۰
      0 0
      پاسخ
      تشکر از هیات مدیره و دست اندرکاران این کار در خانه فرهنگ گیلان که چنین برنامه های ارزشمند ی را تدارک دیده اند.

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