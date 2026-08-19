به گزارش خبرنگار مهر، فیلم مستند پرتره «خط سمیع» به کارگردانی سعیده پورعلی و تهیهکنندگی فرید فیروزی، روایتی از زندگی، اندیشه و کارنامه حرفهای محمدمهدی رئیس سمیعی معمار ملی و از چهرههای تأثیرگذار در شکلگیری و گسترش آموزش معماری در گیلان، آماده نمایش شد.
پروژه «خط سمیع» با نگاهی به سالها فعالیت حرفهای و آموزشی رئیس سمیعی، تلاش میکند تصویری از مسیر زندگی، تجربهها، دغدغهها و نگاه او به معماری ارائه دهد؛ روایتی که در کنار خاطرات و گفتههای او، با حضور و روایت چهرههایی از جامعه معماری شکل گرفته است.
در این مستند، معماری تنها بهعنوان یک حرفه روایت نمیشود، بلکه بخشی از زیست و اندیشه رئیس سمیعی است؛ از همین منظر، فیلم با مرور خاطرات و تجربههای او، بخشی از مسیر حرفهای و میراث فکری او در حوزه معماری و آموزش را ثبت کرده است.
«خط سمیع» به کارگردانی سعیده پورعلی و تهیهکنندگی فرید فیروزی تولید شده است. میلاد بهداد مدیر تولید و دستیار کارگردان، میلاد سرابی مدیر فیلمبرداری، امیرحسین خانیپور تدوینگر و ستاره احمدی عکاس و فیلمبردار پشت صحنه این پروژه و صدابرداری این مستند را سمیه عابدین پور بر عهده داشته است.
خانه فرهنگ گیلان بهعنوان مجری طرح و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان بهعنوان سرمایهگذار، در تولید این مستند همکاری داشتهاند.
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