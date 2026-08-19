ثبت آمار صفر غریق در طرح‌ های سالم‌ سازی سواحل گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتحالهی ظهر چهارشنبه در جلسه ای با حضور شیرین علیزاده سرپرست معاونت توسعه و سرمایه اجتماعی ساماندهی سواحل و دریا سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در فرمانداری تالش، با اشاره به ظرفیتهای گسترده سواحل استان اظهار کرد: گیلان دارای نوار ساحلی ۳۰۷ کیلومتری است که این ظرفیت ارزشمند، علاوه بر اهمیت زیستمحیطی، برای مردم استان و گردشگران از ظرفیتهای مهم اقتصادی و گردشگری محسوب میشود.
وی با بیان اینکه سالانه حدود ۵۰ میلیون مسافر وارد گیلان میشوند، افزود: حجم بالای حضور مسافران در استان، ضرورت توجه ویژه به ایمنی سواحل و مدیریت مناطق گردشگری را دوچندان کرده است.
مدیرکل امور اجتماعی گیلان با قدردانی از تلاشهای نیروهای امدادی گفت: هلال احمر و ناجیان غریق در سواحل، بدون ادعا و در خط مقدم، حافظان امنیت و آرامش مردم هستند و حضور آنها نقش مهمی در پیشگیری از حوادث دارد.
وی با اشاره به فعالیت ۲۲ طرح سالمسازی و ۱۰ شناگاه در سواحل گیلان تصریح کرد: با همت و تلاش ناجیان غریق و نیروهای هلال احمر، در محدوده این طرحها آمار غریق صفر بوده است.
فتح الهی در پایان از مردم و مسافران خواست برای حفظ جان خود و خانوادههایشان، از شنا در مناطق ممنوعه و خارج از محدودههای تحت پوشش ناجیان غریق خودداری کنند و تنها در مناطق مجاز و ایمن به شنا بپردازند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: انتخاب مناطق مجاز برای شنا و توجه به هشدارهای ناجیان غریق میتواند خاطرهای امن و خوش از حضور در سواحل گیلان برای مسافران رقم بزند.
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