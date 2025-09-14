به گزارش خبرنگار مهر، سعید حبیبا در مراسم افتتاحیه اولین المپیاد ورزش‌های فناورانه که امروز شنبه ۲۲ شهریورماه در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، با بیان اینکه امروزه امتزاج علم و فناوری با ورزش به خلق نوآوری‌های جدید منجر شده است، گفت: ورزش‌های فناورانه، به عنوان یک رویداد ترکیبی، علاوه بر تقویت توانمندی‌های فکری، به توسعه فناوری و علم در زمینه‌های مختلفی مانند ریاضی، کامپیوتر، مکانیک و رباتیک کمک می‌کند.

وی اظهار کرد: این نوع ورزش به یکی از جذاب‌ترین و پرطرفدارترین ورزش‌ها در میان قشر تحصیل‌کرده و دانشجو تبدیل شده است.

معاون وزیر علوم افزود: تاثیر ورزش‌های فناورانه در حوزه اقتصاد، اشتغال و بازار کسب و کار روز به روز در حال افزایش است و تمایل شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در تولید و خلق فناوری‌های این ورزش، به همراه تأسیس استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نو، می‌تواند نقش مهمی در ایجاد ثروت ملی و اشتغال در کشور عزیزمان ایفا کند.

حبیبا با بیان اینکه نسل جدید که به نسل زد یا آلفا شناخته می‌شود، خواهان تغییرات مثبتی در جنبه‌های ورزشی و اجتماعی است و می‌توانیم با توسعه این نوع ورزش، نیازهای نسل جوان را در عرصه ورزش برآورده کنیم؛ اظهار کرد: این مسابقات برای اولین‌بار در سطح ملی و حرفه‌ای در کشور برگزار می‌شود و اگر ایراداتی نیز وجود داشته باشد، به دلیل نو بودن این رویداد است.

وی ادامه داد: با همکاری و مشارکت دانشجویان و علاقه‌مندان، در سال‌های آینده شاهد برگزاری رقابت‌های حرفه‌ای‌تر خواهیم بود.

معاون وزیر علوم بیان داشت: این المپیاد با اهداف ارتقاء فناوری، نوآوری در ورزش، پر کردن اوقات فراغت جوانان و تغییر نگرش به ورزش دانشجویی برپا شد است و چهار محور عمده در بخش‌های دیجیتال، فیجیتال، نوآوری و بخش رباتیک دارد.

وی تصریح کرد: پژوهشگران و دانشجویان باید به این رشته به عنوان یک علم نو و رشته دانشگاهای نگاه کنند و با ورود به بازار ساخت و تولید این ورزش و ایجاد مارکت و استارتاپ‌ها، فرهنگ این ورزش را گسترش دهند.

معاون وزیر علوم تأکید کرد: امیدواریم در عرصه بین‌المللی نیز شاهد پیشرفت‌های بزرگ و اعتلای نام ایران عزیز باشیم.