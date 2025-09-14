  1. حوزه و دانشگاه
باید به ورزش‌های فناورانه به عنوان یک علم نو و رشته دانشگاهی نگاه کرد

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: پژوهشگران و دانشجویان باید به ورزش‌های فناورانه به عنوان یک علم نو و رشته دانشگاهای نگاه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حبیبا در مراسم افتتاحیه اولین المپیاد ورزش‌های فناورانه که امروز شنبه ۲۲ شهریورماه در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، با بیان اینکه امروزه امتزاج علم و فناوری با ورزش به خلق نوآوری‌های جدید منجر شده است، گفت: ورزش‌های فناورانه، به عنوان یک رویداد ترکیبی، علاوه بر تقویت توانمندی‌های فکری، به توسعه فناوری و علم در زمینه‌های مختلفی مانند ریاضی، کامپیوتر، مکانیک و رباتیک کمک می‌کند.

وی اظهار کرد: این نوع ورزش به یکی از جذاب‌ترین و پرطرفدارترین ورزش‌ها در میان قشر تحصیل‌کرده و دانشجو تبدیل شده است.

معاون وزیر علوم افزود: تاثیر ورزش‌های فناورانه در حوزه اقتصاد، اشتغال و بازار کسب و کار روز به روز در حال افزایش است و تمایل شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در تولید و خلق فناوری‌های این ورزش، به همراه تأسیس استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نو، می‌تواند نقش مهمی در ایجاد ثروت ملی و اشتغال در کشور عزیزمان ایفا کند.

حبیبا با بیان اینکه نسل جدید که به نسل زد یا آلفا شناخته می‌شود، خواهان تغییرات مثبتی در جنبه‌های ورزشی و اجتماعی است و می‌توانیم با توسعه این نوع ورزش، نیازهای نسل جوان را در عرصه ورزش برآورده کنیم؛ اظهار کرد: این مسابقات برای اولین‌بار در سطح ملی و حرفه‌ای در کشور برگزار می‌شود و اگر ایراداتی نیز وجود داشته باشد، به دلیل نو بودن این رویداد است.

وی ادامه داد: با همکاری و مشارکت دانشجویان و علاقه‌مندان، در سال‌های آینده شاهد برگزاری رقابت‌های حرفه‌ای‌تر خواهیم بود.

معاون وزیر علوم بیان داشت: این المپیاد با اهداف ارتقاء فناوری، نوآوری در ورزش، پر کردن اوقات فراغت جوانان و تغییر نگرش به ورزش دانشجویی برپا شد است و چهار محور عمده در بخش‌های دیجیتال، فیجیتال، نوآوری و بخش رباتیک دارد.

وی تصریح کرد: پژوهشگران و دانشجویان باید به این رشته به عنوان یک علم نو و رشته دانشگاهای نگاه کنند و با ورود به بازار ساخت و تولید این ورزش و ایجاد مارکت و استارتاپ‌ها، فرهنگ این ورزش را گسترش دهند.

معاون وزیر علوم تأکید کرد: امیدواریم در عرصه بین‌المللی نیز شاهد پیشرفت‌های بزرگ و اعتلای نام ایران عزیز باشیم.

سعدانه طباطبایی نیا

