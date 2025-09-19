پژمان شاهرخی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام برنامه‌ریزی‌ها و پیگیری‌های صورت‌گرفته اظهار کرد: در قالب نهضت توسعه زیرساخت‌های سلامت استان هرمزگان روند تأمین و توسعه تجهیزات تصویربرداری پزشکی در استان، به‌ویژه دستگاه‌های ام‌آرآی آغاز شده است و در این راستا تفاهم نامه‌هایی با نمایندگان مردم در مجلس بسته شده است تا از اعتبارات توازن منطقه‌ای نیز به این منظور استفاده شود.

وی با اشاره به تلاش‌های گسترده در حوزه تجهیز بیمارستان‌های استان گفت: در قالب این طرح تلاش می‌شود تا مشکل ام‌آرآی در استان به‌طور کامل برطرف شود.

وی افزود: در حال حاضر استان هرمزگان ۸ دستگاه ام‌آرآی دارد که از این تعداد، ۳ دستگاه در بندرعباس و ور بیمارستان شهید محمدی، بیمارستان خلیج فارس، و بیمارستان صاحب‌الزمان مستقر هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ادامه داد: در شهرستان‌های قشم، میناب، بندرلنگه، پارسیان و جزیره کیش نیز یک دستگاه ام آر آی فعال وجود دارد.

شاهرخی عنوان کرد: برنامه‌ریزی برای افزایش تعداد دستگاه‌های ام‌آرآی به بیش از ۱۰ عدد در حال انجام است و شهرستان‌های بیشتری تحت پوشش قرار خواهند گرفت از این رو در قالب تفاهم‌نامه‌ای که با احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس بسته شده است، نصب دستگاه دوم ام‌آرآی در بیمارستان شهید محمدی یا مرکز تخصصی کودکان به‌زودی اجرایی خواهد شد.

وی ادامه داد: در قالب تفاهم نامه‌ای با نماینده غرب هرمزگان نیز یک دستگاه ام آر. آی برای شهرستان بستک تأمین می‌شود و در قالب تفاهم‌نامه‌ای با نماینده شرق استان در مجلس نیز تأمین ام آر آی در جاسک و رودان در دستو کار خواهد بود.