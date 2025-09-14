به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک با حضور در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی پیش از اعزام به رقابت های جهانی کرواسی با ملی پوشان و کادر فنی دیدار و گفتگو کرد.

در این بازدید حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ضمن خیرمقدم گزارشی از وضعیت اردوها، دیدار های تدارکاتی و مسابقات پیش رو و شرایط فرنگی کاران ارائه کرد و گفت: تیم فعلی بسیارعالیست می توانیم پس از یک دهه طلسم ایستادن روی سکوی نخست را بشکنیم؛ باوجودیکه حریفان سرسخت و رقابت بسیارجدی با تیم هایی همچون آذربایجان، گرجستان، صربستان و مجارستان داریم ولی با حمایت فدراسیون و زحمات کادر فنی و ملی پوشان با تمام توان راهی این آوردگاه مهم می شویم.

در ادامه مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک در جمع تیم ملی کشتی فرنگی ضمن ابراز خوشحالی و خسته نباشید به فرنگی کاران اظهار کرد: وظیفه خود دانستم که قبل از اعزام به مسابقات جهانی دیداری با شما داشته باشم و از زحمات آقای دبیر نیز تشکر کنم.

وی تاکید کرد: ما کشتی را ورزش اول کشور می دانیم آن هم نه در حرف بلکه در عمل اثبات کردیم و تفاوت قابل توجه بودجه فدراسیون کشتی با سایر فدراسیون ها به همین دلیل است؛ حتی در بورسیه ها نگاهی که به کشتی داشتیم متفاوت بود و در دوره ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ دو کشتی گیر بعنوان بورسیه داشتیم اما در حال حاضر ۴ ورزشکار کشتی داریم و همچنین پیش از این هر ورزشکار۵۰۰ دلار دریافت می کرد که به ۷۵۰ دلار افزایش دادیم و رقم هزار دلار به سه هزار دلار افزایش داشت و در واقع سه برابر شد و این نشان دهنده توجه ویژه به کشتی است.

دبیرکل کمیته ملی المپیک ادامه داد: کشتی همواره افتخار آفرین بوده است، هروقت کشتی در شرایط خوب بوده ورزش ایران نیز بالا بوده البته برعکس آن هم صادق است. وقتی یک رشته ای وضعیت خوبی دارد طبیعی است امکاناتی که در اختیارداریم را در اختیارش بگذاریم هرچند که بضاعت ما بضاعت بزرگی نیست اما همان اندکی که وجود دارد باعث می شود در اختیار کشتی قرار دهیم.

علی نژاد گفت: از زمان حضور بنا در کشتی اتفاق ویژه ای در حوزه فرنگی افتاد و با حضور حسن رنگرز نیز این موضوع تقویت شد و با قدرت بیشتر ادامه پیدا کرد. نگاه فنی و حرفه ای که ایشان در کارش دارد بسیار مهم است و به اعتقاد من یکی از ارزشمندترین مربیان کشتی جهان است و رنگرز باعث شد وضعیت کشتی فرنگی ایران وضعیت بسامان و خوبی شود که باعث افتخار برای کل ورزش کشور است.

وی تاکید کرد: از همه شما ممنونم؛ شما تلاش کردید و به اینجا رسیدید آنهائیکه موفقیت بدست آوردند و مدال کسب کردند برای اینکه به کارشان تداوم بدهند حتما کار سخت تری داشتند چراکه حفظ مدال، دشوارتر از بدست آوردنش است؛ آن عزیزانی که از رده سنی پایه به تیم ملی بزرگسالان اضافه شدند بطور حتم تلاش بسیاری کردند و اینکه ورزشکاری بتواند بعد از جوانان در بزرگسالان فیکس شود کار سختی است؛ آن هم در رشته ای که این همه مدعی در آن وجود دارد و این اتفاق ارزشمندی است و مطمئن هستم در مسابقات جهانی هم همچون آزاد کاران با قدرت پیش می روید و با توان مضاعف نتایج خوبی رقم خواهید زد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک افزود: بدون تردید با کسب نتایج خوب نشاط اجتماعی ایجاد می کنید و در این شرایط خاص باعث تقویت هویت ملی و خوشحالی مردم می شوید.

علی نژاد در پایان تاکید کرد: قدر موفقیت و موقعیت خودتان را بدانید همیشه شرایط این چنین نیست گاهی یک حریف قدرتمندتر یا یک مصدومیت ناخواسته امکان دارد شما را از مسیر خارج کند؛ پوشیدن لباس تیم ملی کشتی یعنی ۷۰ درصد راه را رفتید در برخی رشته ها اینچنین نیست اما در کشتی ملی پوش شدن بسیار دشوار است. پس با تمام توان در جهانی به مصاف حریفانتان بروید، کافی است مردم ببینند که شما صد خود را روی تشک گذاشتید تا دلشان شاد شود.