جوان به نیمه نهایی مسابقات جهانی کشتی راه پیدا کرد

احمد محمدنژاد جوان کشتی‌گیر وزن ۶۱ کیلوگرم ایران با پیروزی مقابل حریف اوکراینی خود به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات جهانی کشتی آزاد کرواسی، احمد محمدنژاد جوان کشتی‌گیر وزن ۶۱ کیلوگرم ایران در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف حریف اوکراینی خود رفت که با نتیجه ۸ بر ۴ پیروز میدان شد و به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرد.

جوان در دور نخست با جاشوا کرامر از اکوادور کشتی گرفت که با نتیجه ۱۳ بر ۲ پیروز میدان شد. جوان در دور دوم به مصاف نورالدین نوروزاف از آذربایجان رفت که با نتیجه ۵ بر ۲ پیروز میدان شد. زائور اوگویف از روسیه و سودا از ژاپن حریفان سرسخت وزن ۶۱ کیلوگرم در آن سوی جدول حضور دارند.

سیده فرزانه شریفی

