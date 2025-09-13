کنایه مدیرعامل ملوان: به پشتیبانی برای اشتباهات داور VAR نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نوری مدیرعامل باشگاه ملوان پس از دیدار تیمش برابر چادرملو اظهار داشت: به نظر من بازی خوبی نبود. آن‌هایی که بازی را دیدند به نظرم لذت نبردند، چون توپ بیشتر روی هوا بود و بیشتر جنگ در میانه زمین جریان داشت. ما هم لذتی از فوتبال نبردیم. بازی به شکلی پیش رفت که ملوان نتوانست فوتبال همیشگی خود را که روی زمین انجام می‌دهد، ارائه کند. تیم حریف به شکلی بازی می‌کرد که اجازه نداد آن چیزی که ما می‌خواستیم انجام شود.

وی ادامه داد: از لحاظ تاکتیکی و با توجه به برنامه مربیان، به نظر من بازی خیلی تحت شعاع داوری بود. به نظرم فوتبال ایران به جز VAR نیاز به یک سیستم پشتیبان دارد که اشتباهات داور VAR را هم بگیرد. در این چند بازی اخیر، مخصوصاً فینال جام حذفی، همه این مسئله را دیدند. ولی خب این فوتبال ایران است و از این اتفاقات زیاد رخ می‌دهد.

مدیرعامل ملوان درباره شرایط زمین مسابقه گفت: در انزلی کیفیت چمن ما بسیار عالی است. با این حال، هر بار که ناظران از فدراسیون می‌آیند، ایراد می‌گیرند و می‌گویند این چمن باید عوض شود. برای سال آینده قرار است یک چمن جدید بیاید. اما اگر چمن ورزشگاه ما را با اینجا مقایسه کنید، مطمئناً اگر همین چمن در انزلی بود، تأیید نمی‌شد.

وی افزود: در خصوص مالکیت باشگاه هم باید بگویم صحبت‌هایی شده و قرار است همچنان باشگاه متعلق به نیروی دریایی باشد و به صورت خصوصی اداره نشود. اگر چنین باشد، در مورد ساخت ورزشگاه هم باید خود باشگاه ملوان و مسئولان نیروی دریایی اقدام کنند. ملوان تنها تیمی در ایران است که مشکل مالکیت ندارد. در بقیه تیم‌ها همیشه دعوا بر سر مالکیت وجود دارد، اما اینجا چنین چیزی نیست، چون ۷۰ درصد باشگاه برای مردم و ۳۰ درصد برای نیروی دریایی است. از همین‌جا واقعاً از مسئولان نیروی دریایی تشکر می‌کنم، چون ما می‌توانیم از حضور سربازان در تیم استفاده کنیم که خیلی کمک‌حال ما هستند. بازیکنانی که اگر بیرون بخواهیم جذب کنیم هزینه‌هایشان بسیار بالاست، ولی در ملوان با هزینه پایین‌تر، از آن‌ها بهره می‌بریم و این یک امتیاز بزرگ برای باشگاه است.

نوری با اشاره به وضعیت استادیوم انزلی خاطرنشان کرد: مسئولان به فکر هستند، چون یک فرد به تنهایی نمی‌تواند تمام هزینه‌های جاری و بدهی‌های گذشته را پرداخت کند. البته بسیاری از بدهی‌ها صاف شده و در حال حاضر هم ۲۰ درصد پرداختی داشتیم. مسئولان قول داده‌اند که به دنبال زمین مناسبی برای ساخت یک استادیوم جدید باشند، چون واقعاً حق مردم انزلی و استان گیلان است که یک ورزشگاه در شأن خود داشته باشند. با این همه قدمت باشگاه ملوان، درست نیست که هنوز در چنین استادیوم قدیمی بازی کنیم؛ استادیومی که هر روز ناظرین ایراد می‌گیرند و الزامات سختگیرانه‌ای هم برای برگزاری مسابقات وجود دارد. از همین‌جا از مسئولان می‌خواهم جدی‌تر دنبال ساخت استادیومی شایسته برای مردم انزلی و باشگاه ملوان باشند.

وی درباره مسائل داوری نیز گفت: این خواسته مردم است و من از زبان مردم صحبت می‌کنم. در این بازی خطاها خیلی سخت گرفته می‌شد. متأسفانه داوران در سطح بالایی قضاوت می‌کنند، اما همین سخت‌گیری‌ها هم در ایران و هم در فوتبال دنیا وجود دارد. اگر دقت کنید الان هم در سطح بین‌المللی خیلی سخت خطا گرفته می‌شود. با این حال به نظر من در این بازی داور تأثیر زیادی روی زیبایی مسابقه داشت. اخراج بازیکن و این مسائل یک طرف، اما همین سوت‌های مداوم باعث شد بازی مرتب قطع و جریان فوتبال خوابیده شود.

مدیرعامل ملوان در پایان گفت: زمین مسابقه هم به گونه‌ای بود که هرکسی چه از تلویزیون و چه در ورزشگاه دیده باشد، خودش متوجه کیفیت پایین آن شد.