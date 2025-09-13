سازمان اوقاف نقش و نسبت خود را در توسعه کشور باز طراحی کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد کاظم موسوی متقی مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با همراهیِ مدیرکل اوقاف هرمزگان و جمعی از مدیران این اداره کل با محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان دیدار کردند.

محمد آشوری تازیانی در این نشست با قدردانی از عملکرد سازمان اوقاف در افزایش ارزش افزوده موقوفات، اظهار کرد: کارهای بسیار ارزشمندی در حوزه سرمایه گذاری با استفاده از منابع حاصل از موقوفات انجام شده است و خوشبختانه سازمان اوقاف نقش و نسبت خود را در توسعه ملی باز طراحی کرده است.

وی افزود: نهادهای حاکمیتی باید نقش خود را در توسعه به شکل صحیح طراحی کند تا در کنار آن دولت و نهادهای مدنی نیز بتوانند به ایفای نقش بپردازند.

استاندار هرمزگان مردم را نجات بخش فرهنگ، اقتصاد و مسائل اجتماعی کشور دانست و گفت: به تعبیر رهبر معظم انقلاب در این گذرگاه تاریخی جنگ ۱۲ روزه، مردم و انسجام آن‌ها نجات بخش بودند که از این سرمایه اجتماعی باید با بسترسازی برای افزایش مشارکت مردم در همه حوزه‌ها صیانت کرد.

آشوری ادامه داد: سازمان اوقاف و امور خیریه روند خود را تغییر داده است تا منشأ تحولات جدی برای حفظ موقوفات و افزایش بهره‌وری شود که این رویه، رویه‌ای مطلوب است و باید آن را پاس داشت.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان خاطرنشان کرد: نهادهای حاکمیتی، امروز خلأهای موجود در خدمات رسانی دولت را تکمیل می‌کنند که این مهم قابل تقدیر است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد کاظم موسوی متقی مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به تصرف برخی از موقوفات توسط دستگاه‌های دولتی گفت: بر اساس استفتا امام خمینی (ره) موقوفات باید به وقفیت بازگردند و به نیت واقف عمل شود.

وی افزود: سازمان اوقاف در ۷ محور که مورد نیاز جامعه است ورود کرده است تا ضمن ارائه خدمت به جامعه بهترین استفاده از وقف نیز انجام شود.