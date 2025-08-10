توسعه پایدار نیازمند توانمندسازی محلات با محوریت مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان در جلسه شورای اجتماعی استان اظهار کرد: مسائل اجتماعی زیرساخت توسعه کشور محسوب میشوند و کارگروههای زیرمجموعه شورای اجتماعی باید با رویکرد فعالتری فعالیت کنند.
وی افزود: توسعه پایدار مستلزم حرکت جامع در حوزههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیستمحیطی و انسانی است و محور اصلی آن، تأمین و تربیت نیروی انسانی توانمند است.
آشوری تازیانی با اشاره به تجربه اجرای طرحهای اجتماعی در محلات و روستاها گفت: گرچه اقدامات ارزشمندی در این زمینه انجام شده، اما کامل نبوده و اکنون بازنگری اساسی در دستور کار قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: انتخاب محله به عنوان واحد پایه برنامهریزی اجتماعی، به دلیل نقش آن در ایجاد انسجام و پایداری اجتماعی است و تجربه «روستاهای سالم» در گذشته نشان داده که آموزش و مشارکت مردم میتواند رفتارهای اجتماعی و بهداشتی را بهبود دهد.
استاندار هرمزگان تصریح کرد: قانون برنامه هفتم توسعه، طرح مدیریت «محلمحور» را به عنوان راهبرد اجرایی مطرح کرده و بر اساس آن، نقش مردم و نهادهای مدنی در کنار حاکمیت و بخش خصوصی باید تقویت شود.
استاندار هرمزگان گفت: قوام اجتماعی محلات به کارکردهای مشترک و اختصاصی آنها وابسته است و مشارکت نهادهای مذهبی، فرهنگی و مردمی در کنار توسعه کالبدی و ساماندهی حاشیهنشینی اهمیت ویژهای دارد.
وی با بیان اینکه بخشی از جمعیت ایران در حاشیه شهرها زندگی میکنند، گفت: ساماندهی این مناطق نیازمند همکاری مردم، دولت و جامعه مدنی است و بازآفرینی هویت اصیل محلات، ایجاد فضاهای فرهنگی و ورزشی، تقویت پایگاههای اجتماعی و مذهبی و حمایت از خانوادههای نیازمند از جمله اقدامات ضروری در این مسیر است.
استاندار هرمزگان در پایان ضمن قدردانی از تلاش اعضای شورای اجتماعی استان، بر ادامه همافزایی و بهرهگیری از نظرات کارشناسان برای بهبود وضعیت شاخصهای اجتماعی تأکید کرد و گفت: جزئیات طرحهای محلهمحور در جلسه آینده شورا بررسی خواهد شد.
