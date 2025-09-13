به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی عصر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان مرکزی اظهار کرد: مهرماه امسال در استان مرکزی ۵۶ واحد آموزشی به بهره‌برداری می‌رسد که از این تعداد، ۳۸ مدرسه به‌تازگی احداث شده و ۱۸ مدرسه نیز همزمان با هفته دولت افتتاح شده است.

وی افزود: همزمان، تعداد قابل توجهی کلاس درس، سالن ورزشی و فضاهای جانبی مدارس نیز در اختیار دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت.

استاندار مرکزی تصریح کرد: ایجاد هنرستان‌های جوار صنعت با هدف جبران کمبود تکنسین در این استان اجرا می‌شود و صنایع شهرستان‌های ساوه، زرندیه، دلیجان و محلات از این ظرفیت بهره‌مند خواهند شد.

وی ادامه داد: حذف مقطع فوق‌دیپلم موجب کاهش تربیت تکنسین در کشور شده و توسعه هنرستان‌های جوار صنعت باید به‌عنوان راهبردی بلندمدت دنبال شود.

استاندار مرکزی گفت: با مشارکت بنیاد علوی و بنیاد مستضعفان، ۲۵۰ هزار بسته لوازم‌التحریر به ارزش هر بسته ۶ میلیون ریال برای بیش از ۱۰ هزار دانش‌آموز شهری و روستایی توزیع می‌شود.

وی تاکید کرد: رشد آمار بازماندگان از تحصیل در کشور نگران‌کننده ارزیابی می‌شود و این معضل که ناشی از عوامل اقتصادی و اجتماعی است، نیازمند برنامه‌ریزی و حمایت‌های جامع برای کنترل و کاهش آن است.