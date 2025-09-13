به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی شامگاه شنبه در جمع مدیران مدارس استان سمنان در سالن اداره کل آموزش و پرورش با اشاره به مانور بازگشایی مدارس (پروژه مهر) بیان کرد: مدارس دوره دبستان، روز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه، مدیران و کادر آموزشی در مدارس حاضر شده و اولین نشست شورای آموزگاران را برگزار خواهند کرد و تیمهای نظارتی اداره کل نیز برای ارزیابی این مانور به مدارس اعزام میشوند.
وی اضافه کرد: مدارس دوره متوسطه، این مانور در روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه برای مدارس متوسطه اول و دوم برگزار خواهد شد. هدف از این مانور، رفع کمبودها، پیگیریهای لازم (به ویژه در حوزه نیروی انسانی) و اطمینان از آمادگی کامل برای روز اول مهر عنوان شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان از معاون پژوهش، برنامهریزی و توسعه منابع خواست تا به صورت ویژه، روند توزیع کتاب را رصد کرده و نواقص را تا پایان هفته برطرف کند. همچنین از مدیران خواسته شد تا به صورت رندوم با مدارس تماس گرفته و از دریافت کتب اطمینان حاصل کنند.
شریفی به برنامههای نمادین برای آغاز سال تحصیلی اشاره کرد و گفت: زنگ غنچهها (دوره پیشدبستانی) به میزبانی شهرستان شاهرود در روز ۳۰ شهریور و زنگ جوانهها (پایه هفتم) روز ۳۰ شهریور به میزبانی شهرستان دامغان به صدا در میآید.
وی افزود: جشن شکوفهها (پایه اول دبستان) روز ۳۱ شهریور به میزبانی شهرستان گرمسار (مدرسه پسرانه شاهد) و زنگ مهر به میزبانی شهرستان سمنان در مدرسه دخترانه شاهد دوره دوم برگزار میشود و تمامی مدارس استان در تاریخهای ذکر شده این برنامهها را به صورت همزمان برگزار خواهند کرد.
