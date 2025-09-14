به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه بینالمللی بزرگان کاریکاتوریست چهره جهان به مناسبت ثبت جهانی محوطههای پیش از تاریخ دره خرمآباد امروز یکشنبه با حضور مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از چهرهای شاخص هنر کاریکاتور ایران، مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان و اصحاب رسانه در قلعه «فلکالافلاک» افتتاح شد.
در این نمایشگاه ۴۶ اثر از ۲۵ هنرمند شاخص ۱۷ کشور جهان با موضوعات آزاد با چهره افراد مشهور در معرض بازدید علاقهمندان قرار گرفته است.
هنرمندان کشورهای بلژیک، ایتالیا، استرالیا، آرژانتین، ترکیه، هندوستان، آمریکا، برزیل، لهستان، اسپانیا، لبنان، اندونزی، ایران، پرو، مکزیک، رومانی، اتریش در این نمایشگاه شرکت کردهاند.
این نمایشگاه به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در راستای برگزاری نخستین جشنواره ملی کارتون و کاریکاتور «ای ایران» و با همکاری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان برگزار شد.
