کاردار لهستان:

مهمان‌ نوازی ایرانیان سرمایه‌ای ارزشمند در توسعه روابط فرهنگی است

انزلی- کاردار لهستان در ایران با تقدیر از حمایت مردم بندرانزلی از پناهندگان جنگ جهانی دوم گفت: مهمان‌ نوازی ایرانیان سرمایه‌ای ارزشمند در توسعه روابط فرهنگی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مارچین ویلچک شامگاه شنبه در مراسم ادای احترام به پناهندگان لهستانی جنگ جهانی دوم که در آرامستان لهستانی‌های بندرانزلی برگزار شد، با همراهی محمد صالح ضیایی، فرماندار و معاون سیاسی، برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار بندرانزلی حضور یافت و با اهدای گل، یاد و خاطره ۶۳۹ پناهنده لهستانی را گرامی داشت.

وی ضمن قدردانی از مهمان‌نوازی مردم ایران، به‌ویژه مردم بندرانزلی گفت: پیوندهای انسانی و تاریخی میان ملت‌ها سرمایه‌ای ارزشمند است که می‌تواند در توسعه روابط فرهنگی و تاریخی امروز دو کشور نقش مؤثری ایفا کند.

آرامستان لهستانی‌های بندرانزلی از جمله اماکن تاریخی و گردشگری شاخص این شهرستان به شمار می‌رود و هر ساله میزبان گردشگران و هیأت‌های دیپلماتیک داخلی و خارجی است.

این آرامگاه که به لحاظ وسعت و تعداد مدفونین دومین آرامستان لهستانی‌های دور از وطن در ایران محسوب می‌شود، محل دفن ۶۳۹ لهستانی شامل ۱۶۳ نظامی و ۴۷۶ زن و مرد است که پس از رهایی از اردوگاه‌های کار اجباری در اتحاد جماهیر شوروی سابق، به دلیل بیماری، گرسنگی، خستگی مفرط و ابتلاء به بیماری‌هایی چون تیفوس و اسهال خونی در مسیر بازگشت به وطن در این منطقه جان خود را از دست دادند.

