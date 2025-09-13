به گزارش خبرگزاری مهر، مارچین ویلچک شامگاه شنبه در مراسم ادای احترام به پناهندگان لهستانی جنگ جهانی دوم که در آرامستان لهستانیهای بندرانزلی برگزار شد، با همراهی محمد صالح ضیایی، فرماندار و معاون سیاسی، برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار بندرانزلی حضور یافت و با اهدای گل، یاد و خاطره ۶۳۹ پناهنده لهستانی را گرامی داشت.
وی ضمن قدردانی از مهماننوازی مردم ایران، بهویژه مردم بندرانزلی گفت: پیوندهای انسانی و تاریخی میان ملتها سرمایهای ارزشمند است که میتواند در توسعه روابط فرهنگی و تاریخی امروز دو کشور نقش مؤثری ایفا کند.
آرامستان لهستانیهای بندرانزلی از جمله اماکن تاریخی و گردشگری شاخص این شهرستان به شمار میرود و هر ساله میزبان گردشگران و هیأتهای دیپلماتیک داخلی و خارجی است.
این آرامگاه که به لحاظ وسعت و تعداد مدفونین دومین آرامستان لهستانیهای دور از وطن در ایران محسوب میشود، محل دفن ۶۳۹ لهستانی شامل ۱۶۳ نظامی و ۴۷۶ زن و مرد است که پس از رهایی از اردوگاههای کار اجباری در اتحاد جماهیر شوروی سابق، به دلیل بیماری، گرسنگی، خستگی مفرط و ابتلاء به بیماریهایی چون تیفوس و اسهال خونی در مسیر بازگشت به وطن در این منطقه جان خود را از دست دادند.
