حملات عناصر «جولانی» به پایتخت سوریه و اماکن مذهبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، منابع آگاه اعلام کردند که حملات عناصر تحت امر جولانی به ۹ منطقه مسکونی در شرق، جنوب و شمال دمشق پایتخت سوریه طی سه ماه گذشته تشدید شده است.
این منابع اضافه کردند، حملات تروریستهای جولانی با هدف بیرون راندن طوایف مختلف به ویژه علویها از این مناطق و جایگزین کردن خانوادههای خود صورت میگیرد.
آنها تصریح کردند که تروریستهای مذکور اقدام به ربودن اعضای خانوادههای سوری یا هدف قرار دادن آنها در کنار حمله به اماکن مذهبی میکنند.
این منابع بیان کردند، صدها خانواده سوری مجبور شدند در سایه این حملات، خانههای خود را ترک کنند. مسیحیان نیز از این حملات تروریستهای جولانی در امان نبودهاند. به نظر میرسد رژیم تروریستی جولانی به دنبال تغییر ساختار جمعیت شناختی پایتخت سوریه است.
