افزایش موقت دمای هوا در استان ایلام طی امروز و فردا

احسان احمدی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش موقت دمای هوا در استان طی امروز و فردا خبر داد.

وی با بیان اینکه دمای هوا در این مدت بین ۲ تا ۳ درجه نسبت به روزهای اخیر گرم‌تر می‌شود، اظهار کرد تا روز چهارشنبه انتظار تغییرات محسوس دما را در سطح استان نداریم، اما از روز پنج‌شنبه مجدداً شاهد کاهش نسبتاً محسوس دما خواهیم بود و هوای استان تا پایان هفته به میزان قابل‌توجهی خنک می‌شود.

احمدی‌نژاد افزود: با وجود این نوسانات، وضعیت دمایی استان در محدوده تقریباً نرمال و حداکثر یک تا دو درجه بالاتر از میانگین بلندمدت قرار دارد.

این کارشناس هواشناسی همچنین از افزایش سرعت باد در روزهای آتی خبر داد و تصریح کرد: با توجه به تغییرات فصل، در برخی ساعات روز به‌ویژه در مناطق مرزی، شاهد وزش باد نسبتاً شدید تا شدید خواهیم بود.