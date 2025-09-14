  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۲۷

بیش از ۳۴ میلیون مترمکعب آب آشامیدنی در خراسان شمالی تولید شد

بیش از ۳۴ میلیون مترمکعب آب آشامیدنی در خراسان شمالی تولید شد

بجنورد- سرپرست آب و فاضلاب خراسان شمالی از تولید بیش از ۳۴ میلیون مترمکعب آب آشامیدنی در استان از ابتدای سال تاکنون خبر داد.

امیر فاطمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه آب آشامیدنی خراسان شمالی به صورت تلفیقی از منابع سطحی و زیرزمینی تأمین می‌شود، گفت: شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی از ابتدای سال تاکنون، توانست بالغ بر ۳۴ میلیون و ۵۱۲ هزار و۷۶۱ مترمکعب آب تولید و پس از طی مراحل تصفیه و گندزدایی، در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد.

وی با اشاره به منابع تأمین آب سطحی افزود: از مجموع آب تولیدی، ۴ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۱۵۸ مترمکعب از طریق سه سد شیرین‌دره بجنورد، سد بیدواز اسفراین و سد بارزو در شیروان استحصال شده است.

سرپرست آبفای خراسان شمالی همچنین میزان تولید آب از منابع زیرزمینی را ۲۹ میلیون و ۹۸۵ هزار و۶۰۳ مترمکعب اعلام کرد و گفت: این میزان آب از ۳۸۸ حلقه چاه، ۱۷۹ دهنه چشمه و ۱۱ رشته قنات در سطح استان استحصال شده است.

فاطمی خشکسالی و کمبود بارش‌های مناسب را از عوامل کاهش شدید آبدهی منابع آبی خراسان شمالی دانست و عنوان کرد: در این راستا برنامه‌های مطالعاتی بسیاری از سوی شرکت برای شناسایی منابع آبی جایگزین صورت گرفته است.

وی با تاکید به اصلاح الگوی مصرف تصریح کرد: آنچه امروز بیش از هر چیز به آن نیاز داریم، فرهنگ‌سازی و ارائه راهکارهای عملی برای کاهش مصرف آب است که در این راستا اجرای طرح‌های نوآورانه و مدیریت صحیح مصرف آب می‌تواند مسیر تعادل‌بخشی به منابع آبی استان خراسان شمالی را هموار کند.

کد خبر 6588679

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها