میراث تاریخی اصفهان در سایه بحران آب و فرونشست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی صبح یکشنبه در یکصد و هشتاد و نهمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان از فرصت تازه صدا و سیما برای معرفی ظرفیتهای استانها سخن گفت و با اشاره به اجرای برنامه «ایران جان، اصفهان ایران» در بازه ۲۲ تا ۲۸ شهریور، اظهار کرد: این طرح ابتکاری مثبت است که هر هفته یکی از ۳۱ استان کشور را به مردم معرفی میکند.
وی ادامه داد: اصفهان در مقاطع مختلف تاریخی پایتخت ایران بوده و امروز نیز عنوان پایتخت تمدن فرهنگی ایران اسلامی را دارد و در فهرست ۱۰ شهر تاریخی جهان جای گرفته است. این شهر با بیش از ۲۰۰ رشته فعال صنایع دستی در کشور جایگاه برجستهای دارد و با وجود دربرگرفتن تنها پنج و نیم درصد جمعیت ایران، حدود ۱۰ درصد نخبگان علمی، صنعتی و اقتصادی کشور را در خود جای داده است.
رئیس شورای شهر اصفهان با اشاره به چالشهای اصفهان گفت این شهر از آلودگی هوا، خشکی زایندهرود و کمبود منابع آبی رنج میبرد. باغشهری که روزگاری ۳۰ هزار هکتار فضای سبز در آن وجود داشت، اکنون تنها پنج هزار هکتار باقی مانده که تأمین آب آن حتی برای آشامیدن نیز به مشکلی جدی تبدیل شده است.
وی پدیده فرونشست زمین را از دیگر تهدیدهای مهم اصفهان دانست و ابراز امیدواری کرد که با همراهی مردم، مسئولان استانی و ملی و از طریق توسعه گردشگری، فناوریهای دانشبنیان، هوش مصنوعی و انرژیهای نو وضعیت بهبود پیدا کند و رونق گردشگری افزایش یابد.
نورصالحی همچنین به برگزاری نمایشگاه چهار روزه مدیریت شهری در اصفهان اشاره کرد و افزود: مجموعهای از دستاوردهای مدیریت و خدمات شهری استانهای مختلف را به نمایش گذاشت. معاونان حوزههای حمل و نقل، آتشنشانی و خدمات شهری نیز در این رویداد شرکت کردند تا از توانمندیهای داخلی بهرهمند شوند.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود تحولات منطقه و اقدامات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین را محکوم و بر اتحاد کشورهای اسلامی برای پایان دادن به این رویه تأکید کرد.
وی به جایگاه شوراها پرداخت و با یادآوری اینکه دولتها تمایل دارند اختیارات را در دست خود نگه دارند، افزود: اکنون شوراهای شهر و روستا حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد جمعیت کشور را بدون فشار به دولت اداره میکنند و این ظرفیت میتواند بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.
نورصالحی تأکید کرد: اعضای شوراها باید با انسجام و همدلی نشان دهند که این جایگاه شایسته اعتماد است و توانایی پذیرش مسئولیتهای گستردهتری دارد تا موجبات رضایتمندی بیشتر مردم فراهم شود.
