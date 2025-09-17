به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انبیسینیوز، افبیآی از حمله «هدفمند» با خودرو به دفتر میدانی این نهاد در شهر پیتسبورگ در پنسیلوانیا خبر داد.
به گفته کریستوفر جوردانو، معاون دفتر افبیآی پیتسبورگ، این نهاد در جستجوی فردی بهنام «دونالد هِنسون» اهل «پنهیلز» در شرق پیتسبورگ بوده و خواستار اطلاعات منجر به یافتن محل اختفای وی شده است.
وی اضافه کرد که هنسون پس از حمله با خودرو به گیت ورودی اداره افبیآی، پرچم آمریکا را از پنجره خودور به آن سوی حصار پرتاب کرده و از محل حادثه گریخته است.
اداره تحقیقات فدرال اعلام کرد که «این حادثه، حملهای تروریستی علیه افبیآی تلقی میشود. هیچکدام از پرسنل مصدوم نشدهاند.»
تصاویری که به دست انبیسی رسیده است، یک خودروی «تویوتا کرولا» را نشان میدهد که به نظر میرسد حمله با آن انجام شده است. همچنین ماموران افبیآی در حال خارج کردن بستهای سیاهرنگ از صندوق عقب این خودرو هستند.
نظر شما