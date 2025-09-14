به گزارش خبرنگار مهر، پرویز جعفری صبح امروز یکشنبه در جریان بازدید از بندر امام خمینی به همراه اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این بازدید با هدف بررسی وضعیت انبارها و روند ورود کشتیهای حامل نهادههای دامی انجام شد.
وی ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر ورودی بسیار خوبی از نهادههای دامی شامل ذرت، جو و کنجاله سویا داریم. اعضای کمیسیون کشاورزی نیز کیفیت مطلوب این نهادهها و روند مناسب حملونقل آنها را تأیید کردند.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور تصریح کرد: روزانه حدود سه هزار کامیون نهاده دامی به نقاط مختلف کشور ارسال میشود که بهصورت برنامهریزیشده در تمام استانها توزیع میشود. این روند با نظم و کیفیت بسیار خوبی در حال انجام است.
جعفری همچنین در در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره چالشهای ورود نهادهها و کالاهای اساسی مورد نیاز حوزه امنیت غذایی گفت: پس از یک دوره ۱۲ روزه وقفه در تأمین نهادهها، به دلیل ذخایر مناسب شرکت پشتیبانی امور دام، توانستیم این خلأ را بهخوبی جبران کنیم. بلافاصله پس از آن، واردات قابلتوجهی به کشور انجام شد.
وی با اطمینان خاطر به مردم تأکید کرد: هیچ نگرانی در خصوص ذخایر نهادههای دامی وجود ندارد. انبارهای شرکت پشتیبانی امور دام در سراسر کشور از ظرفیت کامل برخوردارند و نهادههای وارداتی از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند. بعید میدانم در چند ماه آینده مشکلی در این حوزه در سطح کشور وجود داشته باشد.
