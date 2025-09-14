اعتراضات ضدمهاجرتی در انگلیس؛ وزیر کشور هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در پی اعتراضات ضدمهاجرتی در مرکز لندن، شابانا محمود، وزیر کشور انگلیس درباره پیگرد قانونی در صورت حمله به پلیس هشدار داد.
تظاهراتکنندگان دیروز در اعتراضاتی که تحت رهبری تامی رابینسون، فعال راستافراطی با شعار «پادشاهی را متحد کنید» در مرکز لندن برگزار شد، سیاستهای مهاجرتی دولت انگلیس را محکوم کردند.
به گفته پلیس لندن در این اعتراضات حدود ۱۱۰ هزار نفر حضور داشتند و تعدادی از افسران پلیس نیز برای حفظ نظم به محل تظاهرات اعزام شدند.
محمود در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: حمله به نیروهای پلیس و زخمی کردن آنها را محکوم میکنم. هر کسی که در این اقدامات مجرمانه دست داشته باشد، با تمام قدرت قانون روبهرو خواهد شد.
تظاهراتکنندگان در این اعتراضات در میدان «راسل» تجمع و سپس با پرچمهای انگلستان، منقش به «صلیب سنت جورج» و پرچم اتحادیه یا همان «یونیون جک» (پرچم کل بریتانیا) به سمت خیابان «وایتهال» حرکت کردند.
در جریان این تظاهرات، معترضان به سمت نیروهای پلیس حملهور شدند. به گفته پلیس لندن، بطری، منور و سایر پرتابهها به سمت پلیس پرتاب شد و تاکنون ۹ نفر بازداشت شدهاند و بازداشت شماری دیگر محتمل است.
