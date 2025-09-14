شهر بندرعباس فاقد سینمای دولتی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موسوی ظهر یکشنبه در نشست شورای شهر بندرعباس با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان هرمزگان در کنکور سال گذشته گفت: با وجود کمبود دبیر، آموزش‌وپرورش استان هرمزگان توانسته عملکرد قابل قبولی ارائه دهد که نشان از تلاش معلمان، مدیران و مجموعه آموزش و پرورش دارد.

بندرعباس حتی یک صندلی سینمای دولتی ندارد

عضو شورای شهر بندرعباس با انتقاد از نبود زیرساخت فرهنگی در شهر گفت: در شهری مثل بندرعباس حتی یک صندلی سینمایی دولتی وجود ندارد. این در حالی است که ظرفیت همکاری با وزارتخانه‌ها فراهم است، اما نبود فضای فیزیکی مانع بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها شده است.

او از شهرداری بندرعباس خواست نسبت به فعال‌سازی پروژه‌های فرهنگی نیمه‌تمام، از جمله مجموعه فرهنگی پیامبر اعظم (ص)، اقدام کند و از دستگاه‌های نظارتی خواست موضوع واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی را در حوزه فرهنگی مورد بررسی قرار دهند.

لزوم افزایش عرضه آزاد سوخت در مهرماه

موسوی با اشاره به افزایش ترافیک در هفته‌های ابتدایی مهر به‌علت بازگشایی مدارس، از مدیریت استانی خواست تعداد جایگاه‌های عرضه سوخت آزاد را افزایش دهد تا صف‌های طولانی بنزین موجب تشدید مشکلات ترافیکی نشود.

او افزود: خانواده‌ها معمولاً در هفته‌های اول سال تحصیلی خود اقدام به جابه‌جایی فرزندانشان می‌کنند، بنابراین مدیریت سوخت اهمیت ویژه‌ای دارد.

محلات فاقد امکانات فرهنگی و اجتماعی‌اند

موسوی با تاکید بر ضعف زیرساخت‌های فرهنگی در بسیاری از محلات بندرعباس گفت: در برخی محلات، غیر از مدرسه یا مسجد، فضای عمومی دیگری برای فعالیت‌های فرهنگی وجود ندارد؛ این کمبودها در مناطق با بافت فرسوده به‌شدت محسوس است.

عضو شورای شهر بندرعباس خواستار مشارکت فعال شهرداری بندرعباس در طرح مهر و آماده‌سازی مدارس در حوزه‌های فرهنگی، ایمنی و اجتماعی شد.

پیشنهاد مصوبه علیه رژیم صهیونیستی

سید محمدرضا موسوی در بخشی دیگر از سخنان خود خواستار تصویب طرحی در شورای شهر مبنی بر ممنوعیت تبلیغ، خرید و فروش و دریافت خدمات از برندهایی شد که به‌نوعی از رژیم صهیونیستی حمایت می‌کنند.

او تاکید کرد: این حرکت می‌تواند پیام روشنی از همراهی بندرعباس با مردم مظلوم غزه و جهان اسلام باشد.

وی همچنین پیشنهاد داد برنامه‌های نمادینی مشابه راهپیمایی‌های دریایی در حمایت از غزه در بندرعباس برگزار شود.

بندرعباس باید با نگاه ساحل‌محور توسعه یابد

موسوی در پایان با تاکید بر جایگاه تاریخی و هویتی ساکنان مناطق ساحلی بندرعباس، گفت: کسانی که سالیان سال در محلات ساحلی ساکن هستند، نباید به چشم متجاوز به اراضی نگریسته شوند. در بازآفرینی این محلات باید حرمت و هویت مردم حفظ شود.

او خواستار توجه بیشتر به بازآفرینی محلاتی نظیر نایبند، خواجه عطا، سورو و نخل ناخدا شد و تاکید کرد: بندرعباس باید به شهری شایسته برای زندگی همه شهروندان تبدیل شود.