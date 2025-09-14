کارکنان انتظامی و مرزبانی حافظان امنیت مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمد خلیلی صبح یکشنبه در نشست تعاملی انتظامی و مرزبانی گفت: کارکنان انتظامی و مرزبانی حافظان امنیت، جان و حتی روح ایمان، مکتب و اعتقاد مردم هستند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی مرزبانی استان بوشهر گفت: آنچه انسان به خاطر دنیا انجام می‌دهد، در دنیا و زوال پذیر است و آنچه شما در نزد خودتان نگه می‌دارید و پیش خدا ذخیره می‌کنید باقی می‌ماند.

وی خاطرنشان کرد: هر کس به عزت رسید به برکت لطف خداست و فردی که می‌خواهد از طریق غیر خدا به جایی برسد نابودی و فناپذیر است.

وی تصریح کرد: مرزبانان و کارکنان شریف انتظامی، نیروهای مکتبی، ولایتمدار و ارزشمندی هستند که جان خود را فدای آرامش و امنیت مردم عزیزم کنند.