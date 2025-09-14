به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه پور با اشاره به الزامی شدن نصب کنتورهای پیستونی استاندارد در انشعابات جدید گفت: این کنتورها همراه با جعبه نگهدار مقاوم و پلاک شناسایی یکتا نصب می‌شوند تا دقت اندازه گیری افزایش و خطاهای قرائت کاهش یابد و از دستکاری یا آسیب به کنتورها جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه کنتورهای پیستونی به دلیل پایداری در فشارهای مختلف و دقت بالا، جایگزین مناسبی برای مدل‌های قدیمی هستند، افزود: با نصب جعبه‌های محافظ و پلاک شناسایی، فرآیند بازرسی و مدیریت شبکه ساده‌تر خواهد شد.

مدیرعامل آبفای هرمزگان به برنامه ریزی برای نصب کنتورهای هوشمند اشاره کرد و گفت: این کنتورها قابلیت‌هایی نظیر قرائت لحظه‌ای، ارسال هشدار مصرف غیرعادی، تشخیص نشت و پایش مصرف خارج از الگو را فراهم می‌کنند.

به گفته حمزه پور، با اجرای این طرح، امکان حذف قرائت‌های دستی، مدیریت هوشمند مصرف و کاهش هدررفت شبکه فراهم خواهد شد.

وی هدف این اقدامات را ایجاد سامانه‌ای دقیق و هوشمند در حوزه توزیع آب شهری عنوان کرد و از سازندگان ساختمانی، مالکان و مشترکین خواست در اجرای استانداردهای جدید و طرح هوشمندسازی با اکیپ‌های آبفا همکاری کنند.