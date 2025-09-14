  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۳۲

آغاز هوشمندسازی کنتورهای آب پروژه‌های ساختمانی در بندرعباس

آغاز هوشمندسازی کنتورهای آب پروژه‌های ساختمانی در بندرعباس

بندرعباس- مدیرعامل آب و فاضلاب هرمزگان از آغاز استانداردسازی و برنامه ریزی برای نصب کنتورهای هوشمند در پروژه‌های ساختمانی شهر بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه پور با اشاره به الزامی شدن نصب کنتورهای پیستونی استاندارد در انشعابات جدید گفت: این کنتورها همراه با جعبه نگهدار مقاوم و پلاک شناسایی یکتا نصب می‌شوند تا دقت اندازه گیری افزایش و خطاهای قرائت کاهش یابد و از دستکاری یا آسیب به کنتورها جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه کنتورهای پیستونی به دلیل پایداری در فشارهای مختلف و دقت بالا، جایگزین مناسبی برای مدل‌های قدیمی هستند، افزود: با نصب جعبه‌های محافظ و پلاک شناسایی، فرآیند بازرسی و مدیریت شبکه ساده‌تر خواهد شد.

مدیرعامل آبفای هرمزگان به برنامه ریزی برای نصب کنتورهای هوشمند اشاره کرد و گفت: این کنتورها قابلیت‌هایی نظیر قرائت لحظه‌ای، ارسال هشدار مصرف غیرعادی، تشخیص نشت و پایش مصرف خارج از الگو را فراهم می‌کنند.

به گفته حمزه پور، با اجرای این طرح، امکان حذف قرائت‌های دستی، مدیریت هوشمند مصرف و کاهش هدررفت شبکه فراهم خواهد شد.

وی هدف این اقدامات را ایجاد سامانه‌ای دقیق و هوشمند در حوزه توزیع آب شهری عنوان کرد و از سازندگان ساختمانی، مالکان و مشترکین خواست در اجرای استانداردهای جدید و طرح هوشمندسازی با اکیپ‌های آبفا همکاری کنند.

کد خبر 6589006

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها