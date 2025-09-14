به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشستی صبح امروز در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با حضور مقامات دانشگاهی، نظامی و فرهنگی، سخنانی درباره نقش دانشگاه‌ها، تاریخ انقلاب اسلامی و تلاش‌های جمعی در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن ایراد کرد.

خسروپناه در آغاز سخنان خود، به یادواره شهدای دانشگاهی و نظامی که در جنگ تحمیلی شهید شدند، اشاره کرد و یاد مرحوم شهید بابایی و شهید ستاری را گرامیداشت.

وی به تاریخ و ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخت و گفت: ۴۱ سال از تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گذرد. این شورا در سال ۱۳۶۳، بر اساس پیشنهاد مقام معظم رهبری، تحت نظارت حضرت امام (ره) تشکیل شد و هدف آن، ساماندهی دانشگاه‌ها و جهت‌دهی فرهنگی کشور بود. امروز این شورا به شورای عالی انقلاب فرهنگی تبدیل شده و رئیس آن همواره رئیس جمهور و دبیر آن توسط مقام معظم رهبری تأیید می‌شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد که این شورا در طول چهار دهه، فقط به تصویب اسناد نپرداخته، بلکه پیگیری، نظارت و اجرایی‌سازی را نیز در دستور کار داشته است. خسروپناه به پنج ستاد فعلی شورا ستاد علم و فناوری، ستاد تعلیم و تربیت، ستاد فرهنگی اجتماعی، ستاد خانواده و زنان و ستاد سلامت اشاره کرد.

وی توضیح داد که این ستادها با نهادهای بزرگ کشوری مانند فرهنگستان علوم، وزارت علوم، دانشگاه‌ها، فرهنگستان علوم پزشکی، وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی و سایر مراکز تحقیقاتی همکاری گسترده دارند و برای هر ستاد، هیئت‌های اندیشه‌ورز در استان‌ها فعال هستند تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه نظرات نخبگان محلی و ملی باشد.

خسروپناه لیستی از اسناد کلیدی که در این چهار دهه مصوب شده است، نام برد و گفت: در حوزه علم و فناوری، سند هوش مصنوعی، سند مواد پیشرفته، سند امنیت غذایی، به تازگی مصوب شده و در گذشته سند هوافضا، سند نانو، سند طب سنتی مصوب شده است.

وی اضافه کرد: در این دوره، آئین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی نیز بازنگری شد، ماده پنجم آئین‌نامه ارتقا اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها با افزودن ماده فناوری تجدید نظر شد تا اساتیدی که علاوه بر تدریس و پژوهش، فناوری‌های کاربردی توسعه می‌دهند، امتیازات لازم را دریافت کنند.

از جمله مهم‌ترین اشارات دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، تأکید بر اجرای سند کوانتوم بود.

وی بیان کرد: سند کوانتوم یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های کنونی شورا است. معاونت علمی ریاست جمهوری، ستاد کوانتوم را راه‌اندازی کرده است، شورا عالی خود اسناد اجرا نمی‌کند، بلکه پیگیری اجرای این سند را بر عهده دارد. دانشگاه شهید ستاری نیز در این مسیر نقش حیاتی دارد.

وی همچنین به ایجاد ستاد هوش مصنوعی در ریاست جمهوری به‌عنوان نهاد اجرایی اسناد شورا اشاره کرد و ادامه داد: اسناد شورا فقط در کاغذ نمی‌مانند. آنها در ساختارهای اجرایی کشور تبدیل به پروژه‌های واقعی می‌شوند.

در ادامه، خسروپناه به علت انسجام بی‌نظیر ملی در دوران جنگ تحمیلی اشاره کرد و افزود: دو عامل اصلی این انسجام، یکی محبّت و همدلی مردم و دیگری اقتدار حکیمانه مقام معظم رهبری بود. وقتی مردم به رهبری ایمان داشتند و این رهبری با حکمت و عدالت، مسیر را نشان می‌داد، نه تنها جنگ را پشت سر گذاشتیم، بلکه جامعه‌ای پایدار و فرهنگی خلق کردیم. عامل دوم تولید فناوری‌هایی بود که توسط اساتید دانشگاه تولید شود که به خاطر آنها ضربات سنگینی به رژیم صهیونیستی وارد شد.

خسروپناه با تأکید بر اینکه دانشگاه‌ها نباید فقط مراکز تدریس باشند، گفت: امروز دانشگاه‌ها باید مراکز نوآوری، تولید فناوری و حل مشکلات ملی باشند. ما به دنبال دانشگاه‌هایی هستیم که نه فقط دانشجو می‌آموزند، بلکه فناوری می‌سازند، اقتصاد را تغییر می‌دهند و جامعه را به سوی خود می‌کشند.

درادامه سخنان خود، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، به تحلیل عمیق‌تری از نقش دانشگاه‌ها و نخبگان در دفاع مقدس و پیشرفت‌های علمی فناوری کشور پرداخت و با تأکید بر اینکه فرهنگ مقاومت فقط در کتاب‌ها و مقالات نمی‌ماند، یادآور شد که موفقیت‌های نظامی ایران در دوران جنگ تحمیلی، نتیجه تبدیل دانش به عمل و تحقق فناوری در میدان جنگ بوده است.

وی به یادآوری فرهنگ دفاع مقدس پرداخت و افرود: فرهنگ دفاع مقدس فقط فتوحات نبود، شکست‌هایی هم داشتیم. بعضی از آنها ناشی از غفلت، بی‌تجربه‌گی یا عدم هماهنگی بود. اما مهم این بود که هر شکست، آموزشی برای فتوحه بعدی بود. ما از شکست‌ها یاد گرفتیم، از اشتباهاتمان برخاستیم، و به جای ناامیدی، به جهت‌گیری و اصلاح حرکت کردیم.

خسروپناه تأکید کرد: ما نباید فقط به فتوحات نگاه کنیم و ناامید شویم از شکست‌ها، بلکه باید هر دو را به عنوان بخشی از مسیر تربیتی و فناوری‌سازی ببینیم. انشالله، ضعف‌هایمان را برطرف خواهیم کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب با اشاره به اهمیت ویژه دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری در حوزه علوم انسانی توضیح داد: دانشگاه شهید ستاری در حوزه علوم انسانی، دانشگاهی ارزشمند و موفّق است. شورای تحول علوم انسانی، سال‌هاست که در حال توسعه سند تحول علوم انسانی است، این سند، نه یک برنامه آموزشی، بلکه یک جهت‌گیری فرهنگی-اجتماعی برای تغییر ساختار تفکر، ارزش‌ها و رفتارهای دانشجویان و دانشگاهیان است.

وی خواستار بررسی دقیق این سند و ارائه گزارش فعالیت‌های انجام‌شده در دانشگاه شهید ستاری شد و بیان کرد: از اینجا بخواهم که گزارش‌های فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه علوم انسانی را به شورای تحول علوم انسانی ارائه دهید. ما نمی‌خواهیم این سند فقط روی کاغذ بماند، می‌خواهیم در تدریس، در تربیت، در رفتارهای دانشجویان و حتی در ساختار مدیریت دانشگاه، اجرا شود.

خسروپناه با تأکید بر نقش دانشگاه شهید ستاری در حوزه‌های فناوری‌های پیشرفته، خطاب به مسئولان دانشگاه عنوان کرد: سند هوش مصنوعی، سند کوانتوم، سند مواد پیشرفته، به شما مرتبط است. شما در این دانشگاه، نه تنها دانشجویان نظامی تربیت می‌کنید، بلکه مهندسان فناوری، دانشمندان مواد، متخصصان الکترونیک و سیستم‌های هوشمند تولید می‌کنید.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به یادواره شهدای خلبانان و نقش آن‌ها در جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: شهدای خلبان در طول ۸ سال جنگ، نقش کلیدی در تغییر تعادل قدرت هوایی دشمن داشتند که جای قدردانی دارد.

در پایان این نشست حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه از بخش‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری بازدید کرد و در جریان برنامه‌های آموزشی و پژوهشی این دانشگاه قرار گرفت.