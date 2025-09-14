  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۴

قضاوت داوران ایرانی در رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال دختران

کنفدراسیون فوتبال آسیا از قضاوت داوران ایرانی در رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال دختران آسیا ۲۰۲۶ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مسابقات گروه A انتخابی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال دختران آسیا به میزبانی تاجیکستان از ۱۳ تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۱ تا ۲۵ آبان ۱۴۰۴) برگزار می‌شود.

مهناز ذکایی به عنوان داور، آتنا لشنی و بهاره سیفی نهاوندی به عنوان کمک داور برای قضاوت در این رقابت‌ها انتخاب شده‌اند.

همچنین رقابت‌های گروه C در یانگون میانمار در حالی برگزار می‌شود که از ایران فاطمه نصیری به عنوان داور، ریحانه شیرازی به عنوان کمک داور و معصومه شکوری به عنوان ناظر داوری در این مسابقات حضور دارند. دیدارهای این گروه از ۲۱ تا ۲۵ آبان برگزار می‌شود.

لازم به توضیح است، تیم ملی فوتبال دختران نوجوان کشورمان در گروه B با تیم‌های لبنان، عربستان و کویت همگروه است.

کد خبر 6589074

