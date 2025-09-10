جودوکاران نوجوان ایران حریفان آسیایی خود را شناختند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جودو قهرمانی نوجوانان آسیا فردا پنجشنبه ۲۰ شهریورماه با حضور ۱۹۶ جودوکار از ۲۱ کشور آغاز می‌شود.

مراسم قرعه کشی این مسابقات ساعاتی قبل برگزار شد و هفت جودوکار کشورمان در این مسابقات رقبای خود را شناختند.

در بخش دختران سمیرا خاک‌خواه تنها نماینده کشورمان است که در وزن ۶۳- کیلوگرم در میان ۸ جودوکار با «خدر تالیبن» از اردن پیکار می‌کند و در صورت برتری ضمن صعود به نیمه نهایی، برنده اندونزی و مغولستان را برای رسیدن به فینال پیش رو خواهد داشت.

در بخش پسران تیم اعزامی ایران ٦ جودوکار دارد. ابوالفضل نظری در وزن ۵۵- کیلوگرم ابتدا «عبدالیف» از قرقیزستان را پیش رو دارد و سپس به دیدار برنده کویت و اندونزی می‌رود. در این وزن ۱۲ جودوکار پیکار می‌کنند.

در وزن ۶۰- کیلوگرم ۱۳ جودوکار حضور دارند که یاسین پرهیزگار بعد از یک دور استراحت برنده مبارزه قرقیزستان و هنگ کنگ را پیش رو دارد.

سبحان حکیمی در وزن ۷۳- کیلوگرم در میان ۱۸ جودوکار حاضر دور نخست را با قرعه استراحت پشت سر می‌گذارد و سپس با «هارشیت» از اندونزی پیکار می‌کند.

امیرحسین نظری در وزن ۹۰- کیلوگرم که ۱۳ جودوکار شرکت دارند، ابتدا برای مبارزه با «مین سئوک» از کره جنوبی به روی تاتامی می‌رود و در صورت پیروزی «آیتماتوف» از قرقیزستان را پیش رو خواهد داشت.

در وزن ۹۰+ کیلوگرم ۱۴ جودوکار از جمله دو نماینده از کشورمان برای کسب مدال به مصاف هم می‌روند. محمدپوریا بنائیان بعد از تجربه مسابقات قهرمانی جهان بعد از یک‌دور استراحت، برنده قرقیزستان و کره جنوبی را پیش رو خواهد داشت. علی‌اصغر ملک‌زاده هم دور نخست «البایدان» را پیش رو دارد و سپس به دیدار برنده قزاقستان و اندونزی می‌رود.

طبق برنامه فردا پنجشنبه در روز نخست ابوالفضل نظری و یاسین پرهیزکاری به روی تاتامی می‌روند.