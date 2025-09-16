به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری بعد از ظهر سه شنبه در جلسه تجلیل از خدمات دهی کادر درمان جمعیت هلال‌احمر استان در اربعین و نجف از زحمات داوطلبانه و بی‌منت این نهاد در ارائه خدمات درمانی به بیش از ۳۶ هزار زائر اربعین تقدیر کرد و گفت: آمادگی، آموزش عمومی و بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و بخش خصوصی برای کاهش خسارات حوادث طبیعی در استان‌های حادثه‌خیز به ویژه گیلان مورد تاکید است.

وی با اشاره به حضور فعال کادر درمانی هلال‌احمر که طی این مراسم بیش از ۳۸ هزار ویزیت ارائه کردند، گفت: این خدمات نشان‌دهنده تعهد، تلاش و حضور مؤثر اعضای این جمعیت در عرصه امداد و نجات است.

معاون استاندار گیلان همچنین به وضعیت حادثه‌خیزی کشور و به ویژه استان گیلان اشاره کرد و افزود: با توجه به وقوع مکرر حوادث طبیعی و غیرطبیعی، ضرورت دارد اقدامات پیشگیرانه و ارتقای آمادگی عمومی به عنوان اولویت‌های اصلی در دستور کار قرار گیرد.

باقری با تأکید بر اهمیت آموزش همگانی، فرهنگ‌سازی، و استفاده از ظرفیت مردمی، بسیج و خیرین گفت: همچنین باید از توان بخش خصوصی و نیروهای جهادی برای تقویت زیرساخت‌های امدادی بهره گرفت تا خسارات ناشی از حوادث به حداقل برسد.

وی خبر از تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای بررسی نقاط ضعف و ارتقای کیفیت خدمات امدادی در استان داد و افزود: امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط، خدمات‌رسانی به مردم گیلان و زائران اربعین در سال‌های آینده گسترده‌تر و بهتر ارائه شود.