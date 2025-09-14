برگزاری نشست مشترک ایران و پاکستان با محوریت توسعه مبادلات اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، «جام کمال خان» وزیر تجارت و بازرگانی جمهوری اسلامی پاکستان صبح امروز (یکشنبه ۲۳ شهریور) در رأس هیئت بلندپایه به منظور شرکت در بیست‌ودومین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و پاکستان وارد تهران شد.

هیئت پاکستانی در این سفر متشکل از مقامات عالی‌رتبه از جمله معاون وزیر بازرگانی، قائم‌مقام وزارت امور اقتصادی، قائم‌مقام وزارت امور دریایی و مدیرکل وزارت مالی پاکستان است که وزیر تجارت و بازرگانی این کشور را همراهی می‌کنند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، بیست‌ودومین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و پاکستان به ریاست «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و «جام کمال خان» وزیر تجارت و بازرگانی جمهوری اسلامی پاکستان، روزهای ۲۴ و ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴ در تهران برگزار خواهد شد.

نشست‌های این کمیسیون با هدف توسعه و تعمیق همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های تجارت، بازرگانی، سرمایه‌گذاری، بانکی، انرژی، صنعت، حمل‌ونقل، زیرساخت و همچنین گسترش تعاملات اجتماعی، فرهنگی و استانی میان دو کشور برگزار می‌شود.