باند شرقی قطعه دو آزادراه تهران - شمال افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، باند شرقی منطقه دو آزادراه تهران - شمال امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور) با حضور مسعود پزشکیان رئیسجمهور، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، هوشنگ بازوند مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور و حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به بهرهبرداری رسید.
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در حاشیه این مراسم گفت: در کمال افتخار و خرسندی، در این ایام مبارک میزبان رئیسجمهور هستیم و باند شرقی قطعه دو آزادراه تهران - شمال به طول ۱۵.۵ کیلومتر افتتاح شد. این قطعه به کاهش ترافیک و صرفهجویی در مصرف بنزین کمک خواهد کرد، بهگونهای که بر اساس محاسبات، روزانه هفت و نیم میلیون لیتر صرفهجویی در مصرف سوخت رقم خواهد خورد.
وی ادامه داد: از مجموع طول این مسیر، حدود ۱۱.۵ کیلومتر بهصورت تونل و گالری احداث شده است؛ به بیان دیگر، دل کوه در نهایت دقت و با رعایت الزامات زیستمحیطی شکافته شد. همچنین در این پروژه ۱۲ دستگاه پل با طولی حدود ۱.۴ کیلومتر ساخته شده که بخشی از آنها دارای انحناست و اوج دانش مهندسی کشور را به نمایش گذاشته است.
صادق تصریح کرد: خوشبختانه پروژه در کمال دقت ساخته شده و امروز با افتتاح باند شرقی قطعه دو آزادراه تهران - شمال، علاوه بر کاهش ترافیک و صرفهجویی در سوخت، شاهد تسهیل رفتوآمد خواهیم بود.
آغاز عملیات اجرایی ۸ کیلومتر از مسیر قطعه ۳ آزادراه تهران - شمال بهزودی
وی گفت: قطعه ۳ آزادراه نیز بهزودی آغاز خواهد شد، بهویژه بخش ۸ کیلومتری از گلوگاه و سیاهبیشه تا ولیآباد که با رعایت ملاحظات زیستمحیطی اجرا خواهد شد و میتواند گرهگشایی بعدی مسیر باشد.
صادق تأکید کرد: امیدواریم علاوه بر تسهیل سفرهای بینشهری، مشکلات رفتوآمد روستاها و ییلاقات منطقه نیز با پروژههای دیگر مرتفع شود. باند شرقی قطعه دو آزادراه تهران - شمال از محدوده دوآب شهرستانک تا دهانه جنوبی تونل البرز امتداد دارد و در طول اجرای آن بیش از ۲۵۰۰ فرصت شغلی ایجاد شده است.
۶۰ درصد پیشرفت آزادراه تهران - شمال در یک سال اخیر محقق شد
وی افزود: با همتی که بنیاد مستضعفان از خود نشان داد، ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی این پروژه تنها در یک سال گذشته رقم خورده است که یک گام بلند در توسعه زیرساختهای حملونقل کشور محسوب میشود.
قطعه سوم آزادراه تهران - شمال در کمتر از سه سال تکمیل میشود
وزیر راه و شهرسازی در پایان گفت: قطعه ۳ آزادراه تهران - شمال با تأمین منابع مالی ظرف کمتر از سه سال تکمیل خواهد شد.
نظر شما