پیشرفت ۶۰ درصدی باند شرقی قطعه دو آزادراه تهران - شمال طی یک سال

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور) در حاشیه مراسم افتتاح باند شرقی قطعه دو آزادراه تهران - شمال با اشاره به روند اجرای این پروژه گفت: ما در شرایط تحریمهای بیرحمانه قرار داریم و بسیاری از تجهیزات و ماشینآلاتی که میتواند مدت زمان ساخت پل، تونل و گالری را کاهش دهد، بعضاً در دسترس نیست.
وی افزود: با وجود همه این محدودیتها، غیرت، شرف، مردانگی و ایستادگی در کشور ما وجود دارد و جوانان بسیاری برای پیشبرد پروژهها به میدان آمدند. در اوج ساختوساز این پروژه بیش از ۳ هزار نفر از نیروهای متخصص و کارگران فعالیت میکردند و به طور میانگین بیش از ۲۵۰۰ نفر شامل مهندسان، پیمانکاران و کارگران در این طرح مشارکت داشتند.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: همچنین ۷ پیمانکار کار را پیش بردند و این نشان میدهد که ظرفیت جوانان این سرزمین برای سرافرازی ملت پایانناپذیر است. ایران همیشه ایران است و همواره خواهد درخشید، نه صرفاً به واسطه اقدامات دولتها، بلکه به دلیل دانش، غیرت و توان مردمان این کشور. در این پروژه دانش مهندسی بینظیر کشور بهویژه در طراحی و اجرای پلها و تونلها جلوهگر شده و شکوفایی مهندسی در شرایط سخت و محدودیتها به خوبی نمایان است.
پیشرفت ۶۰ درصدی باند شرقی آزادراه تهران - شمال در یک سال اخیر
وی با اشاره به روند تکمیل باند شرقی آزادراه گفت: این مسیر امروز به بهرهبرداری رسید و دو موضوع در این زمینه اهمیت دارد. نخست اتمام پروژه است که باید یادآور شوم اگرچه آغاز طرح به سال ۱۳۷۵ بازمیگردد، اما در حدود ۱۰ تا ۱۲ سال نخست پیشرفت کمتر از ۲۵ درصد بود. با ورود وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مستضعفان سرعت کار بهطور چشمگیری افزایش یافت، بهگونهای که در همین یک سال گذشته بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در این باند شرقی حاصل شده است.
تکمیل دسترسی روستاها و ییلاقات پیرامونی آزادراه تا دو سال آینده
صادق بیان کرد: موضوع دوم به دسترسیهای مردمی مربوط است. رئیسجمهور نیز با حساسیت ویژهای بر این مسئله تأکید داشتند و حتی در بدو ورود به پروژه نسبت به تأخیر در این زمینه تذکر دادند. ما متعهد هستیم دسترسی روستاها و ییلاقات پیرامونی که تحتتأثیر پروژه قرار گرفتهاند، کمتر از دو سال آینده تکمیل کنیم تا مردم این مناطق کمترین آسیب را متحمل شوند.
افتتاح ۱۷۰ کیلومتر آزادراه تا پایان امسال
عضو کابینه دولت چهاردهم گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، تا پایان سال جاری طول آزادراههای کشور به ۱۷۰ کیلومتر افزایش خواهد یافت که امروز ۱۵.۵ کیلومتر از آن افتتاح شد. همچنین تا پایان سال بیش از ۴۷۰ کیلومتر پروژه آزادراهی دیگر نیز به پیمانکاران واگذار و عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد. این شامل کمربندیها و کنارگذرهایی در استانهای اصفهان، فارس و اراک است.
وی تأکید کرد: برای گرهگشایی اساسی در حوزه آزادراهها باید علاوه بر تأمین منابع مالی، شرایط را برای حضور و رغبت بیشتر بخش خصوصی فراهم کنیم. لازم است دولت کمترین مداخله را در فرآیندهای سرمایهگذاری داشته باشد تا سرمایهگذاران انگیزه کافی برای ورود آوردههای خود به بخش حملونقل و توسعه زیرساختها پیدا کنند، نه اینکه سرمایهها به سمت فعالیتهای غیرمولد سوق یابد.
صادق افزود: توسعه واقعی زمانی تحقق مییابد که زیست مردم بهبود یابد. بنابراین توجه ویژه به محیط زیست اهمیت بالایی دارد. تجربه نشان داده است هر جا نسبت به محیط زیست بیتوجهی شده، خسارتهای سنگینی وارد آمده است. از این رو تلاش میکنیم اجرای این پروژه و سایر طرحهای مشابه در هماهنگی کامل با ملاحظات زیستمحیطی انجام شود.
وی در پایان گفت: امیدوارم افتتاح این ۱۵.۵ کیلومتر آزادراه بخشی از کام مردم را در این شرایط شیرینتر کند.
