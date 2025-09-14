دستگیری ۳ حفار غیرمجاز در شازند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی رحیمیان اظهار کرد: سه نفر حفار غیرمجاز که در یکی از باغات شهرستان شازند در حال حفاری غیرقانونی به قصد کشف آثار تاریخی بودند دستگیر شدند.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی افزود: این اقدام پس از دریافت گزارش مردمی مبنی بر مشاهده فعالیت‌های مشکوک حفاری در یکی از باغات اطراف شهر در دستور کار فوری یگان حفاظت قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی میدانی و چندین روز رصد و پایش محل مورد نظر، شواهدی از حفاری غیرمجاز و تردد افراد غیر بومی در محل به دست آمد که با هماهنگی به عمل آمده تیمی متشکل از نیروهای یگان حفاظت و عوامل انتظامی و کسب دستور قضائی به محل اعزام شدند.

رحیمیان تأکید کرد: در این عملیات سه نفر متهم در حال حفاری دستگیر و ادوات و ابزارهای مورد استفاده در حفاری غیرقانونی کشف و ضبط و متهمین برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع انتظامی شدند.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی با تقدیر از همکاری و هوشیاری شهروندان فرهنگ‌دوست، تاکید کرد: پیشگیری و مقابله با جرایم مرتبط با میراث فرهنگی نیازمند مشارکت عمومی و احساس مسئولیت جمعی است. یگان حفاظت اداره‌کل میراث فرهنگی استان مرکزی با جدیت، رصد و برخورد با هرگونه تخلف در این حوزه را در دستور کار دارد.



وی گفت: انتظار است مردم در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک مربوط به حفاری یا قاچاق اشیای تاریخی، مراتب را فوراً به شماره تماس‌های مرتبط با یگان حفاظت (۰۹۶۶۲ و ۰۸۶۳۳۲۵۸۰۴۱) گزارش دهند.